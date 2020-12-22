Tehdit edilen Belediye Başkanı Savcı Sayan İHA'ya konuştu

Sosyal medyada ölümle tehdit edilen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, ”Türkiye'de aydınım diye geçinenler var. Bunlar bugün nerede? Muhalifler nerede, demokrasi havariliği yapanlar nerede? Eğer ben seçilmiş bir belediye başkanıysam sadece siz seçilmiş HDP'lileri mi savunacaksınız, CHP'lileri mi savunacaksınız? Niye benim hakkımı savunmuyorsunuz, niye bana yapılan saldırıyı kınamıyorsunuz? Demek ki siz iki yüzlüsünüz, demek ki siz işinize geldiği gibi davranıyorsunuz" açıklamasında bulundu.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından ölümle tehdit edilmiş, olayın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tehdit içerikli video hazırlayan şahsın kimliğinin tespit edildiğini duyurmuştu. Başkan Sayan, süreç sonrası yaşananlara ilişkin konuştu.

Sayan, "Açık açık bir tehdit söz konusu. Dolayısıyla bunu bütün sosyal medyada herkes paylaştı, bir video paylaşılıyor. PKK ve HDP yandaşı ve gönüldaşı, kendini bilmez sanatçı diye geçinen, film yönetmeni diye geçinen, gerçek adı Abdulkadir Aktürk olan ama Kadrizana takma ismini kullanan, İsviçre'de yaşayan bir insan mı diyeyim dilim varmıyor ama yine de insan diyeyim. Beni ölümle tehdit ediyor, gençleri üzerime saldırtmak için provokasyonlar yapıyor. 'Savcı Sayan'ı öldürün Che Guavera olun, kahraman olun; 20 yaşında öldürürseniz 40 yaşında cezaevinden çıkarsınız tarihe geçersiniz' diye abuk subuk beyanlarda bulunuyor. Bu tehditle Türkiye sarsıldı desek yeridir. Böyle bir şeyle karşı karşıyayız. Hemen İçişleri Bakanımız zaten olaya müdahale etti. İçişleri Bakanımız, güvenlik güçlerimiz, Ağrı İl Emniyet Müdürümüz Sayın Nihat Özen hemen bir çalışma başlattılar. Çalışma neticesinde İsviçre'de yaşadığı ortaya çıktı. İki saatte devletimiz kimliğini, bütün sülalesini, her şeyini bütün ayrıntılarıyla ortaya döktü. Dolayısıyla Türk vatandaşlarını, Türkiye'de yaşayanları tehdit eden yurt dışında da olsa hemen bulunabiliyor, rahat edemeyecekleri kendilerine hatırlatılıyor" dedi.

Tehdit videosu yayınlayan şahsın geniş bir kitlesi olduğunu ifade eden Sayan, "Sanatçı diye geçiniyor, kitlesi var. Sanatçıdır, türkü söylüyor, saz çalıyor, film yönetiyor. Önemi bir hayran kitlesi var ve bu kitleye sesleniyor. Diyor ki 'Savcı Sayan'ı öldürün, öldürürseniz kahraman olursunuz .Boşu boşuna sokaklarda dolaşacağınıza gidin Savcı Sayan'ı öldürün'. Kürt gençlerini ölüme gönderiyor. Aramızdaki fark bu. Biz Kürt gençlerini daha iyi yaşaması için gecemizi gündüzümüze katarak mücadele veriyoruz oralarda çalışmalar yapıyoruz. Mutlu vatandaş olmaları için elimizden geleni yapıyoruz, onlarda ölüme gönderiyor. Zaten 40 yıldır aramızdaki farkta bu. Ama biz onlara benzememeye onları da ıslah etmeye yönelik çalışmalar yapacağız" diye konuştu.

Yaşadığı duruma muhalefetten bir eleştiri gelmediğini anlatan Sayan, "Maalesef terörden dolayı görevden alınan Diyarbakır başta olmak üzere bütün belediye başkanlarının yardımına koşan, geçmiş olsun dileklerini ileten muhalefet terörden tehdit yemiş, seçilmiş belediye başkanına bir geçmiş olsun tenezzülünde bile bulunmadılar. Bu olayın peşini bırakmayacağız ve vatandaşlarımızın böyle tehditlere pabuç bırakmayacaklarını herkes anlayacak, görecek. Ben de başta İsviçre'deki yetkililer olmak üzere Avrupa Birliği yetkililerine mektup yazacağım. Siz Türkiye'de HDP'lilere yönelik böyle bir şey olduğu zaman dünyayı ayağa kaldırıyorsunuz ve diyorsunuz ki 'Türkiye'de demokrasi yok, can güvenliği yok' Ama ben seçilmiş bir belediye başkanıyım. Buna rağmen ben tehdit ediliyorum ve beni tehdit edenler sizin gölgenizde, ülkenizde rahat rahat yaşıyorlar. Siz buna müdahale etmiyorsunuz. Bu sizin ikiyüzlülüğünüzü, çifte standardınızı otaya koyuyor. Onların yüzüne vuracağız. Onların her birine mektup yazacağım. Madem ki siz seçilmişlerden yanasınız, madem seçilmişlerin haklarını savunuyorsunuz; ben de seçilmiş bir belediye başkanıyım sizden bu hakkımı niye savunmuyorsunuz" dedi.

Toplumun birçok kesiminden destek mesajları aldığını ifade eden Sayan, "Vatandaşlar sessiz kalmadı, sonuna kadar desteklerini dile getirdiler. Ben aynı şeyi bütün medya gruplarından da bekliyorum. Muhalefet olsun iktidar olsun bu ülke için kalbi atan yüreği atan kim olursa olsun böyle kendini bilmez insanların tehditlerine karşı dimdik ayakta olmaları lazım. Bugün bana yarın başkasına. Mesela savcı sayan ismi değil bir savcı gider bir savcı gelir. Bu ülkenin birliği beraberliği kardeşliği için mücadele ediyorsak, birileri de buna saldırıyorsa hepimizin topyekun buna karşı çıkmamız lazım. Bunlar asıl üzüntüleri dikkat ederseniz 20 bin teröristten 300 teröriste indi. Dolayısıyla can havliyle oraya buraya saldırıyorlar. Akrep sonunda kendilerini sokacaklar ,kendilerini imha edecekler. Çünkü alanları kalmadı vatandaş nezdinde kalmadı siyasi olarak da kalmadı. Biz onları orada bitirdik bitireceğiz, güvenlik görevlileri görevini yapıyor biz de siyasiler olarak görevimizi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.