Tekirdağ Belediyesinde işten çıkarılan işçiden CHP önünde eylem

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından 27 Aralık 2022 tarihinde aldığı raporlar ve iş yerindeki performans eksikliğinden dolayı işten çıkarıldığını belirten Numan Büyükhan, CHP Genel Merkezi önüne gelerek eylem yaptı. Büyükhan, “Rapor gün sayım 79 gün. 160, 120 gün raporlardan performans alıyorlar, benden yana performans alamadıklarını söylüyorlar. Nasıl bir performans bekliyorlar anlamış değilim” dedi.

“Kendisiyle (Kemal Kılıçdaroğlu) bir görüşme talep edeceğim”

Süreçle ilgili mahkemeye başvurduğunu ve iki arabulucu tayin edildiğini ifade eden Büyükhan, “İki arabulucudan da ret geldi. Tekirdağ'dan Ankara'ya yürüyerek geldim. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin hatasından dönmesi lazım, hakkaniyetli olması ve vicdanlı olması lazım. Kemal Bey'in bugün ya da yarın buraya

gelebileceği duyumunu aldım. Kendisiyle bir görüşme talep edeceğim, bakalım gerçekten işçiden yana mı? Haktan, hakikatten yana mı?” ifadelerini kullandı.

“Beni işten çıkardılar, hukuktan, işçinin emek hakkından bahsediyorlar”

Evinin kira olduğunu ve 3 çocuğu bulunduğunu belirten Büyükhan, “Benden yeterli performansı alamadılar diye beni işten çıkardılar. Haktan, adaletten, hukuktan, işçinin emek hakkından bahsediyorlar. Seçimlerden önce Kılıçdaroğlu şeref, namus sözü vermişti. ‘Kazandığımız belediyelerde hiçbir işçiyi, kardeşimizi işten çıkarmayacağız' diye söz verdi. İnsan olarak kendime yakıştıramıyorum. Kılıçdaroğlu gelene kadar buradan ayrılmayacağım” diye konuştu.