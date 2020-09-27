TEKNOFEST'te meslek lisesi rüzgarı

Gaziantep'te 24-27 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) yarışmalarında mesleki ve teknik Anadolu liseleri birçok dalda ödüle layık görüldü.

Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Liseler Arası İnsansız Hava Aracı “Döner Kanat” kategorisinde 291 takım arasından birinci oldu. Malatya Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise Liseler Arası İnsansız Hava Aracı “Sabit Kanat” kategorisinde 291 takım arasından birinci oldu. Diğer bir kategori olan “İnsansız Sualtı Sistemleri” yarışmasında Rize Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Goshawk Side (Atmaca Tarafı) takımı 370 takım arasından birinci oldu. Özel Kartal Yesevi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise Akıllı Ulaşım kategorisinde lise grubunun birincisi oldu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da TEKNOFEST'e katılarak öğrenciler ile buluştu. Bakan Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yer alan fotoğrafa şu cümleleri not düştü:

“Bu gördüğünüz çocuklar 'Size projemizi anlatabilir miyiz' derken o kadar heyecanlıydı ki anlatamam. Ben sosyal mesafeyi korumaya çalıştıkça yakınlaştılar. Neyse ki boy avantajımı kullanıp dikeyde sosyal mesafeyi korudum. Teknofest'in en küçük bilim yolcularını kutluyorum.”