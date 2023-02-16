TEKNOMER online eğitim için kapılarını üniversitelilere açtı

Dr. Tunçalp Özgen Teknoloji Merkezi (TEKNOMER) deprem bölgesinden Ankara'ya gelen ve eğitimlerini online olarak sürdürecek olan üniversite öğrencilerine kapılarını açtı.

Üniversiteli gençler üniversiteleri tarafından sunulan online dersleri TEKNOMER'de yer alan notebooklar ya da kendilerine ait notebooklarla takip edebilecekler.

TEKNOMER'deki bilgisayar laboratuvarlarını başta üniversiteli depremzede öğrenciler olmak üzere tüm gençlerin eğitimi için hizmete açtıklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Eğitimin kesintisiz sürdürülmesi için belediyemize ait TEKNOMER'i gençlerimizin hizmetine açtık. Uzaktan eğitim sürecinde gençlerimize konforlu bir eğitim alanı sunmanın yanı sıra ikramlarımızla ve ders aralarında istifade edebilecekleri deneyimleme bölümlerimizle hizmet vereceğiz. Gençlerimiz üniversitelerinin online eğitime başladığı tarihte TEKNOMER'e gelerek buradan faydalanabilirler. Eğitim sürecini öğrencilerimizin talebine göre şekillendireceğiz” dedi.

Öğrenciler bilgi almak için 0312 361 10 00 numaralı telefonu arayabilecekler.