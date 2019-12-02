Tekrarlayan tüp bebek başarısızlıkları

Tüm dünyada çiftlerin yaklaşık yüzde 15'i kısırlık nedeniyle tüp bebek yöntemine başvurmak zorunda kalıyor. 2 yıl boyunca tedaviye devam eden 100 çiftten yaklaşık 90'ının mutlu sonuca ulaştığı tespit edildi.

Medicana International Ankara Hastanesi Tüp Bebek Merkezi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Sevtap Hamdemir Kılıç, bebek sahibi olmak isteyen ancak bir yıl içerisinde korunmasız ve düzenli ilişkiye rağmen gebelik elde edemeyen çiftlerde tüp bebek tedavilerinde ilk tedavinin her zaman pozitif sonuç vermeyebileceğini vurguladı. Prof. Dr. Kılıç, “Kısa zamanda umutsuzluğa kapılmak ve tedaviye devam etmemek baştan kaybetmektir. Başarı, tedaviye başlayanların ve devam edenlerindir” dedi.

Üçüncü deneme ve daha fazlasında negatif sonuç elde etmiş çiftler için tekrarlayan tüp bebek başarısızlığından söz etmenin mümkün olduğunu açıklayan Prof. Dr. Kılıç, bu başarısızlıkların nedenlerinin belirlenmesi ile olumlu sonuçların elde edilebileceğini belirtti. Kılıç, tüp bebek tedavilerinde başarısızlık nedenlerini şu şekilde sıraladı:

"Rahim iç duvarı, rahim içerisinde myom ve polip, enfeksiyon kaynaklı yapışıklıklar, pıhtılaşma bozuklukları, çikolata kistleri, fallop tüplerinin yapışmış olması, daha önce geçirilen cerrahi operasyonlarda tüplerin zarar görmesi, baba adayının spermlerinin kalitesib"

Prof. Dr. Kılıç, bu durumun iki maddeye ayrılmakta olduğunu açıklayarak, “Bunlardan birincisi her denemede embriyo kalitesinin kötü olması ve ikincisi ise iyi kaliteli embriyo transferi yapılmasına rağmen gebelik elde edilememesi olabilir” dedi.

"Her hastaya özgü ilaç protokolleri uygulanmalı"

Tekrarlayan tüp bebek başarısızlığında önemli olan noktanın bu başarısızlıkların nedenlerinin belirlenmesi ve her hastaya özgü ilaç protokolleri ile tedaviye devam edilmesi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kılıç, “Düşük doz ilaç ile iyi kaliteli yumurta elde edilmeye çalışılmalıdır. Çok hızlı gelişen yumurtaların kalitesi hakkında net bir şey söylemek güçtür. Beklediğimizin altında yumurta kalitesi elde edebiliriz. Anne ve baba adayında, embriyoda genetik analizde çok önemlidir. Mutlaka çiftin genetik testleri alınmakla beraber tekrarlayan başarısızlıklar sonrasında veya tekrarlayan gebelik kayıpları sonrasında akla embriyo genetiği de gelebilmektedir” ifadelerini kullandı.