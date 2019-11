Tekvandonun Türkiye'deki kurucusu İsmet Iraz kabri başında anıldı

yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Türkiye'ye tekvando sporunu getiren isim olan ve 2017 yılında yaşadığı rahatsızlık sonucunda hayata gözlerini yuman İsmet Iraz ölümünün 2. yılında sporcular ve sevenleri tarafından kabri başında anıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ve okunan duaların ardından konuşan İsmet Iraz'ın eşi Hanife Iraz, “Gerçek bir vatanseverdi. Her inceliği birlikte yaşadım” derken, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, “Hak seven hakkın yolunda giden inancını da gerçek olarak yaşayan bir insandı” şeklinde konuştu. Anma törenine katılan Türk Güreş Vakfı Başkanı Ahmet Ayık ise, “Böyle değerlerin kıymetini öldükten sonra anlayabiliyoruz” dedi.

“Talebeleri için her türlü fedakarlığı yapmış bir insandı”

İsmet Iraz'ın gerçek bir vatan sever olduğunu dile getiren eşi Hanife Iraz, “Onunla hep gurur duyduk. Onurun en yükseğini yaşadık. Gerçek bir vatanseverdi. Her inceliği birlikte yaşadım. Gerçek dini yaşayan, talebelerini çok seven ve her türlü fedakarlığı yapmış bir insandı. Biz hep ikinci planda kaldık ama herkes o kadar güzel şeyler söylüyor ki o bizim için çok değerli. Onu arıyoruz. Alışamadık yokluğuna” diye konuştu.

“Heyecanını, vatana olan sevgisini ve bize olan ilgisini hep müşahede ettik”

İsmet Iraz'ın kurduğu diyaloglar ile sadece tekvandoda değil, birçok branşta Türk sporunun gelişimine katkı sağladığını vurgulayan Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, “Sevginin bir insanı öldükten sonra nasıl yaşattığını burada görüyoruz. İsmet hocanın çok büyük eserleri var. Önce insan sermayesi noktasında hepimizi işledi. Teknik adamlığı döneminde yanında olduk. Zaman zaman sevindik zaman zaman hüzünlendik. Beraber İstiklal Marşı'nı çaldırıp Türk bayrağını göndere çektik. Heyecanını, vatana olan sevgisini ve bize olan ilgisini hep müşahede ettik. Türk sporunun yetişen en önemli spor adamlarından birisi. Sadece tekvando değil. Bizimle beraberken diğer branşlarda, spor adamlarıyla çok iyi diyaloglar kurmuş ve bu diyaloglar sayesinde Türk sporunun gelişmesi adına devrim niteliğinde yönetmeliklere imza atmış, sporcunun hakkı olduğunda herkese karşı kendisi sıkıntıya girse de söylemlerde bulunmuş, hak seven hakkın yolunda giden inancını da gerçek olarak yaşayan bir insandı” şeklinde konuştu.

“Böyle değerlerin kıymetini öldükten sonra anlayabiliyoruz”

Tekvandoyu Türkiye'ye getiren ilk ismin İsmet Iraz olduğunu hatırlatan Türk Güreş Vakfı Başkanı Ahmet Ayık, “İsmet Bey bizim ve spor camiasının her dalında çok sevilen bir insandı. Uzak Doğu sporunu Türkiye'ye ilk getiren adamdır kendisi. Başkanlıktan teknik adamlığa birçok alanda tekvandoya hizmet veren birisiydi. Spor camiamızın başı sağ olsun. Keşke İsmet Iraz gibi kardeşimiz daha çok olabilse. Bizler maalesef böyle değerlerin kıymetini öldükten sonra anlayabiliyoruz” ifadelerini kullandı.