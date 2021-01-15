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Tel örgü hırsızları yakalandı

Ankara’da çevreyolu kenarındaki tel örgüleri keserek çalan hırsızlar, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Ankara'da çevreyolu kenarındaki tel örgüleri keserek çalan hırsızlar, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.


Ankara İl Jandarma Komutanlığınca hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Karapürçek Mahallesi-Pursaklar ilçesi istikametinde jandarma ekiplerinin devriyesi sırasında 2 şahsın çevreyolu kenarında bulunan Karayollarına ait tel örgüleri keserek topladığı tespit edildi. Jandarma ekipleri olaya anında müdahale ederek, tel örgüyü kestikleri esnada İ.K. ve M.K isimli şüphelileri suçüstü yakaladı. 35 metre tel örgüye Karayolları Genel Müdürlüğü görevlisine teslim edilmek üzere el konulurken, yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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