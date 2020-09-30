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TEM Otoyolu'nda otomobil tırın altına girdi: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara-İstanbul TEM Otoyolu’nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Ankara-İstanbul TEM Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.


Ankara-İstanbul TEM Otoyolu'nun Çamlıdere Tatlak mevkiinde meydana gelen kazada, bir otomobil önündeki tıra arkadan çarptı. Tıra arkasından çarparak altına giren 34 PB 1761 plakalı otomobildeki 2 kişiden 1'i olay yerinde hayatını kaybederken, diğeri yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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