Temel Eğitim Genel Müdürü Gençoğlu : “Zorunlu bir ‘bağış' söz konusu olamaz”

Zorunlu bir ‘bağış' söz konusu olamaz. Velilerimiz isterlerse gönüllü olarak bunu yapabilirler ama şarta bağlı bir kayıt durumu temel eğitim kurumlarında söz konusu olamaz” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, medyada yer alan “okul kayıt süreçlerinde velilerin bağış adı altında zorunlu kayıt parası vermeye zorlandığı” iddialarına yönelik bir açıklama gerçekleştirdi.

Velilerin “e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi” üzerinden çocuklarının hangi okula kayıtlı olduğunu görebildiklerini belirten Gençoğlu, “Bu, eskisi gibi bir takım kayıt evraklarının hazırlanarak okula bir kayıt sürecinin olmadığının işaretidir. Zaten biz uygun olan çocuklarımızı belli bir takım ilkokullarımıza, orta okullarımıza ve anaokullarımıza ilişkilendiriyoruz. Dolayısıyla herhangi bir şarta bağlı olarak bir kayıt söz konusu değil. Kaydın tek şartı, o okulun bağlı bulunduğu adreslerde ikamet ediyor olmaktır” diye konuştu.

Medyada yer alan “zorunlu kayıt parası” iddialarına yönelik Milli Eğitim Bakanının talimatıyla soruşturma süreci başlattıklarının altını çizen Gençoğlu, soruşturmaların İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından büyük bir ciddiyet ve hassasiyetle yürütüldüğünü kaydetti.

Temel eğitim seviyesinde en iyi okulun kişilerin evlerine en yakın olan okul olduğunu söyleyen Gençoğlu, “Bu mantık üzerinden hareket etmemiz çok daha doğru olacaktır. Velilerimizin bir takım adres değişikliğine giderek ya da okul yöneticilerini zorlayarak bir takım uygulamalara başvurmaları hukuki sorunlar doğurabilir ve bu hukuki sorunlara yönelik de inceleme ve soruşturma sürecini başlatmış durumdayız” şeklinde konuştu.

Gençoğlu, şikayet oranlarına yönelik ise medyada yer aldığı gibi çok ciddi rakamlar ve durumların söz konusu olmadığını aktararak, “Çok küçük bir takım iddialar var ama medyada yer aldığı için biz bu iddialara çok az olmasına rağmen büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. Önümüzdeki yıl yaklaşık olarak 1 milyon 300 bin öğrenci ilkokulların birinci sınıfına kayıt yapacaklar. Yine bu kadar sayıdaki bir öğrenci 5. sınflara kayıt yapacaklar ve 1 milyona yakın öğrencimiz de ana okullarında olacaklar. Biz bütün öğrencilerimize yönelik bu hassasiyetimizi sürdürüyor ve devam ettiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Gençoğlu, velilerin bu takım sorunlarla karşılaştıklarında bulundukları İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine müracaat etmeleri ya da Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne dilekçe göndermeleri gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.

Bu tür iddiaların gerçek olması durumunda okul yöneticilerine yaptırımlar uygulanacağının altını çizen Gençoğlu, “Bununla ilgili mevzuat hükümleri çok açık. Adrese dayalı kayıt sisteminde görünen okula, okul yönetiminin hiçbir biçimde o öğrenciyi kaydetmemesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Aksi takdirde biz zaten gereğini yaparız” ifadelerini kaydetti.

Okul ve aile işbirliğinin çocukların akademik başarısı ile sosyal ve duygusal becerilerini geliştirebilmesi için önemli bir unsur olduğunu kaydeden Gençoğlu,” Velilerimiz eğer bağışta bulunmak istiyorlarsa bunun hukuki bir çerçevesi var zaten. Okul aile birliğine bağış karşılığında, “gönüllülük esası” etrafında bağışta da bulunabilirler. Zorunlu bir “bağış” söz konusu olamaz. Velilerimiz isterlerse gönüllü olarak bunu yapabilirler ama şarta bağlı bir kayıt durumu temel eğitim kurumlarında söz konusu olamaz” diye konuştu.

Devletin eğitim alanında güçlü olduğunu vurgulayan Gençoğlu, öğrencilerin devlet tarafından hep desteklendiğine işaret ederek, “Tük eğitim sisteminde önümüzdeki eğitim öğretim yılında 428 çeşit kitap 146 milyon adet kitap öğrencilerimize ücretsiz şekilde dağıtılacak. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında yaklaşık 4 milyon öğrencimiz ücretsiz destekleme ve yetiştirme kurslarından faydalandılar. Ve bunlardan 490 bini yaz boyunca da bu eğitim süreçlerine devam etti. Bunlar sadece akademik dersler değil; sportif ve sanatsal dersler de içeriyordu. Geçtiğimiz yıl 6 ve 8. Sınıflarda 98 bin öğrencimiz aylık 275 TL civarında da burs aldılar. Biz eğitim sistemimizin bu tür destekleme alanlarının çok güçlü olduğuna inanıyoruz. Tabi bu destek alanlarına velilerimiz de “gönüllü olarak” katkıda bulunabilirler, eğer isterlerse” açıklamasını kaydetti.