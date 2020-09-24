Temiz Enerji yolculuğuna başladı

temizenerji.org) kapsamlı bir içerik, detaylı analiz yazıları ve raporlarla resmi olarak yayın hayatına başladı.

İlk olarak Ocak 2020 tarihinde tarafsız gazetecilik ilkesiyle yola çıkan Temiz Enerji Haber Portalı, enerji dönüşümü ve yenilenebilir enerji alanında kamuoyu oluşturmayı, sektörel haberciliği yaygınlaştırmayı ve sektör paydaşlarını hem ulusal hem uluslararası konular hakkında bilgilendirmeyi amaçlıyor.

Enerji alanında bilimsel gelişmeler ve kaynaklar ışığında haber yapmayı ilke edinen Temiz Enerji, dünya ve Türkiye'nin enerji gündemini yakından takip ederek sürdürülebilir bir gelecek için temiz enerji konusunda üretilen içeriklerle sektörü ilgilendiren tüm gerçeklere ışık tutmayı hedefliyor.

Özellikle yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, düşük karbon ekonomisi ve enerji politikaları ile ilgili Türkiye'de ve dünyada yaşanan en son gelişmeleri okuyucuları ile paylaşan portalda, resmi yayın hayatına başlamasıyla birlikte daha fazla haber, özel analiz ve röportaj yer alacak.

Temiz enerjinin A, B, C'si bu portalda

Temiz Enerji Vakfı (TEMEV) Başkanı Prof. Dr. Demet Irklı Eryıldız “Profesyonel gazeteciler tarafından hazırlanan haberlerle; temiz enerji, enerji dönüşümü ve enerji verimliliği haberciliğinde dünya standartlarını yakalamayı amaçlıyoruz” dedi.

Eryıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Rüzgar ve güneş başta olmak üzere tüm yenilenebilir enerji kaynakları, elektrikli araçlar, yeşil hidrojen, düşük karbon ekonomisi ve politikaları, dünya ve Türkiye'deki mevzuat değişiklikleri olmak üzere sürdürülebilir enerji haberciliğini A'dan Z'ye ele alıyoruz. Uzun zamandır tüm dünyanın odak noktasında olan korona virüs pandemisi, şüphesiz enerji sektörünü de yakından ilgilendirdi ve ilgilendirmeye devam ediyor. Salgın sonrası tüm dünyanın takip ettiği 'yeşil toparlanma' planlarını da, Temiz Enerji Haber Portalı'nda sıkça gündeme getirmeye çalıştık."

Küresel boyutta öneme sahip ve işbirliği gerektiren diğer konuların da, alanında uzman kişiler ve araştırmalardan elde edilen bilgilerle haberleştirildiğini söyleyen Eryıldız, “Enerji gazeteciliğinin gelişimini sürdürmeyi amaçlıyoruz” ifadesini kullandı.