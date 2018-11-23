Temizlik işçisinden örnek davranış

Pursaklar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli Fatih Özmen, Yunus Emre Caddesi'ndeki çöpleri süpürdüğü sırada bir poşet içerisinde bin 260 TL para buldu. Bir an bile tereddüt etmeyen Özmen örnek bir davranış göstererek parayı Pursaklar İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim etti. Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, personelin bu davranışını sosyal medya hesabından paylaşarak tebrik etti. Paranın bulunmasının ardından harekete geçen polis, paranın sahibi Emine Karacaoğlu'na kısa sürede ulaştı. Paranın yaşlı kadının emekli maaşı olduğu öğrenildi.

“Sizleri yetiştirenlere teşekkür ediyorum”

Parası teslim edilen Emine Karacaoğlan, “Parayı bankadan çektim, eve gittiğimde poşeti düşürdüğümü fark ettim. Sokakta biraz aradım ama bulamadım. Sonra karakola başvurup paramızın kayıp olduğunu söyledik. Allah senden razı olsun, çok üzülmüştüm. Polisler beni arayıp karakola gelmemi söylediklerinde çok sevindim. İyi ki sizin gibi değerli insanlar var. Sizleri yetiştirenlere teşekkür ediyorum. Sana yemek harçlığı vermek istiyorum, bunu kabul et. Rabbim her zaman yüzünü güldürsün” dedi.

Fatih Özmen de, “Bu bizim insanlık görevimiz, kesinlikle para kabul edemem. Sizin mutluluğunuzu görmek bizim için en güzel hediyedir. Bize dua edin" diyerek yaşlı kadının elini öpüp karakoldan ayrıldı.

Örnek davranışıyla gönüllere giren Özmen, “Yerde poşet gördüm, süpürünce paralar yere saçıldı. Parayı görünce bunu karakola teslim etmemiz gerekiyor diye düşünüp hemen şefimizi aradım, konuyu anlattım. Şef de müdürümüze haber verdi. Ardından parayı alıp karakola gittik. Tutanak tutuldu. Bizden önce de Emine teyze karakola parasını kaybetti diye başvurmuş. Emine teyzeyi çağırdılar, dekont ile eşleştirme yaptılar, paranın neyin içinde olduğunu sordular. Bulduğum para miktarı ile teyzenin verdiği dekont, poşet bilgisi örtüştü. Orada polislerle birlikte Emine teyzeye parayı teslim ettik” dedi.