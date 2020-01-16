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Temizlik ordusu çalışmalarına devam ediyor

Mamak ‘ta köşe bucak temizlik tüm hızıyla devam ediyor.

250 kişilikten oluşan hizmet ordusu, bu hafta Peyami Sefa Mahallesi'ni baştan sona temizledi.


Yol tabelalarından otobüs duraklarına, çöp konteynerlerinden ağaç budamaya kadar detaylı bir çalışma gerçekleştiren ekipler bir yandan da yol bakımı, asfaltlama çalışması ve boyama işlemlerini gerçekleştirdi.


Her hafta sonu bir mahallede uygulanan köşe bucak temizlik ve bakım çalışmaları kapsamında mahalle özelinde birçok çalışma yapıldığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “İlçemizin sokaklarına ve çevresine sahip çıkıyoruz. Amacımız, halkımızın memnuniyetini en üst düzeye çıkartmak. Bir yandan projelerimizi hayata geçirirken, bir yandan da kentimizi temiz ve düzenli tutmaya özen gösteriyoruz” dedi.

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