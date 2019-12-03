Temizlik personeline ilk kez “kişisel gelişim” semineri veriyor

EGO Genel Müdürlüğü Hizmet İyileştirme ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanlığı, Raylı Sistemler Daire Başkanlığı ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından başlatılan seminerde; etkili iletişim kurma, stres ve öfke kontrolü ve nezaket kuralları uygulamalı olarak anlatılıyor.

Fark oluşturan eğitim

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülgün Karahalil tarafından EGO Genel Müdürlüğü Ankara Metrosu İşletme ve Bakım Merkezi'nde verilen eğitim, Başkent Tiyatroları sanatçılarının oyunları ve müzik dinletisiyle fark oluşturuyor.

Temizlik personeline yönelik ilk kez kişisel gelişim alanında seminer düzenlendiğini belirten Doç. Dr. Karahalil, “Bu seminerin amacı mutlu çalışanlar, mutlu insanlar. Eğitimlerimizi tiyatro grubunun parodileriyle destekliyoruz. Tiyatronun dışında müzik dinletisiyle biraz olsun rahatlamalarını sağladığımız personel kendilerine değer verildiğini görünce çok daha mutlu oluyor” dedi.

Personelin memnuniyeti ölçülüyor

Başkentlilere daha kaliteli hizmet sunabilmek için hizmet içi eğitim çalışmalarına hız kesmeden devam eden Büyükşehir belediyesi, personel memnuniyetine de önem veriyor.

Temizlik personelinin kişisel gelişimini güçlendirmesi ve etkili iletişim kurması kadar stresle nasıl başa çıkılacağı konusunda verilen eğitimden sonra personelin memnuniyeti de yapılan anketle ölçülüyor. Engelli personelle birlikte toplam 515 kişinin yararlanacağı eğitim 5 gün sürecek.