Tepebaşı Kurs Merkezi'nde adım adım başarıya koştular

Tepebaşı Kurs Merkezinde rehber öğretmenler eşliğinde tercih yapan öğrencilerin yüzde 90'ı merkezi yerleştirmeyle hedefledikleri liselere girme başarısı gösterdi.

Tepebaşı Kurs Merkezinde pandemi sürecinde kimi zaman yüz yüze kimi zaman da Geliştirilmiş Uzaktan Online Eğitim Sistemiyle eğitimlerine devam eden LGS öğrencileri bir yıllık zorlu maratonun sonunda önemli bir başarı hikâyesine imza attı. Burada rehber öğretmenler eşliğinde tercih yapan öğrencilerin yüzde 90'ı merkezi yerleştirmeyle hedefledikleri liselere girme başarısı gösterdiler.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Tepebaşı Kurs Merkezinde eğitim gören LGS öğrencilerinin tercih sonuçlarının neticelendiğini ve öğrencilerden yüzde 90'ının hedeflenen başarıya ulaştığını belirtti. Altınok, ‘'Pandemi sürecinde büyük bir özveriyle eğitim veren kurs merkezimiz eğitimlerine aralıksız devam etti. Bunun neticesinde de öğrencilerimizi Ankara'daki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sağlık Meslek Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liseleri gibi birçok önemli okullara yerleştirdik. Bu başarıda imzası olan uzman öğretmen kadromuzu, velilerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum'' ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde 1.61'lik dereceye girerek Ankara Atatürk Anadolu Lisesine yerleşen Aleyna Onat, pandemi sürecinde Tepebaşı Kurs Merkezindeki kesintisiz eğitimin başarı elde etmesinde önemli bir payı olduğunu söyleyerek, "Türki?ye genelinde 1.61'lik bir başarı gösterdim. Tepebaşı Kurs Merkezi öğretmenlerimizin yoğun ilgisi, eğitim ve deneme sınavlarının kalitesi başarımda önemli rol oynadı” açıklamasında bulundu.

Pandemi döneminde Tepebaşı Kurs Merkezi'nde eğitimlerin kesintisiz olarak devam etmesinin kendileri için büyük bir avantaj olduğunu belirten Aleyna Onat, "Yüz yüze ve online eğitimlerle bizleri yalnız bırakmayan ve başarılarımızda emeği geçen tüm öğretmenlerime, bizlere ücretsiz eğitim imkânı sunan Keçiören Belediyesine ve desteklerinden dolayı Belediye Başkanımız Turgut Altınok'a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"Eğitime engel yok"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yeni eğitim- öğretim dönemi için kurs merkezindeki öğrenci kapasitesini artırdıklarını ve daha fazla öğrenciye eğitim vermek için buranın fiziki koşullarını revize ettiklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

“Her şeyin temelinde eğitim var. Eğitim konusunda sorunlarını çözemeyen milletler muvaffak olamazlar. Biz de gençlerimize hizmet veren kurs merkezimizdeki eğitimlerimizi korona virüs tedbirlerini ve Milli Eğitim Bakanlığımızın aldığı kararları uygulayarak gerek yüz yüze gerekse online olarak sürdürdük. Öğrenci ve velilerimizin fedakârca yaklaşımı, kurs merkezimizde görev yapan öğretmenlerimizin gayretleri ile pandeminin Keçiören'de eğitime engel olmadığını yaşadık ve gördük.”