Terk edilmiş iki at ve eşeğe Çankaya'da barınakta sahip çıkılıyor

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, vatandaşların ihbarı üzerine terkedilen iki at ve bir eşeğe kapılarını açtı. Yaralı halde Kırkkonaklar Mahallesi'nde bulunan eşek ve Yaşamkent'te bulunan iki at, ekipler tarafından güvenli bir şekilde barınağa getirildi. Köpek popülasyonunun yoğun olduğu barınakta özel bir alanda misafir edilen atların sağlık durumunun iyi olduğunu belirten veterinerler, açık yaraları bulunan eşeğe gerekli tedaviyi uygulamaya başladıklarını söylediler.

Zaman zaman ilçe sınırlarında kaçak binek hayvanı ihbarı aldıklarını belirten Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi veterinerleri, hayvanları sahibi çıkmadığı için en uygun şekilde sahiplendirdiklerini söyledi.