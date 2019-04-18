Terör örgütü PKK gözünü masum çocuklara dikti

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılı operasyonları neticesinde paniğe kapılan ve eleman temininde zorlanan terör örgütü PKK/PYD/YPG, gözünü Suriye'nin kuzeyinde yaşayan masum çocuklara ve gençlere dikti.

Güvenlik kaynaklarınca PKK/PYD/YPG terör örgütünün kurduğu sözde özel bir birimle Suriye'nin kuzeyinde örgütün kontrol ettiği bölgelerde gözüne kestirdiği çocuklar ve gençleri zorla silah altına almaya çalıştığı ifade edildi. Münbiç ve Fırat'ın doğusunun teröristlerden temizlenmesi maksadıyla askeri harekâtın gündeme gelmesi ve son günlerde yaşadığı büyük kayıpların ardından siviller üzerindeki baskısını arttıran terör örgütünün kurduğu sözde özel birim marifetiyle özellikle Arapların yoğun olarak yaşadığı Haseke bölgesinde her evden en az bir çocuğu veya genci zorla silah altına almaya çalıştığı öğrenildi.

Örgüt aileleri kandırıyor, çocukları kaçırıyor

Daha önce uluslararası raporlara da yansıdığı üzere PKK/YPG terör örgütü aileleri parayla kandırarak çocukları kaçırıyor. Kaçırılan çocuklar, ailelere verilen sözlerin aksine bir daha ailelere gösterilmiyor. Söz konusu çocuklar ve gençler, uyuşturucuya alıştırılıyor, intihar saldırılarına yönlendiriliyor ve çatışmalarda ön saflarda ölüme sürülüyor. Çocuklarını görmek ve geri almak isteyen aileler ise tehdit ediliyor, hatta örgütün ölümcül eylemlerine maruz kalıyor.

Terör örgütünün baskı ve zulmünden bıkan bölgede yaşayan sivil halkın bölgenin teröristlerden temizlenmesini sabırsızlıkla beklediği, çocuklarını örgüte teslim etmek istemediği ve bu yönde Türkiye'den yardım beklediği öğrenildi.