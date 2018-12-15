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Terör örgütü PKK, hamile kalan teröristi infaz etti

Güvenlik güçlerine teslim olan terörist ifadesinde; örgütün elebaşlarının kadın teröristlerin rızası dışında gelişen cinsel istismar ve tecavüz olaylarında cezayı yine kadın teröristlere kestiğini söyledi.


Güvenlik güçlerine teslim olan Ekrem Piro kod adlı terörist verdiği ifadede, örgüt mensupları arasındaki cinsel istismar ve tecavüzün had safhaya çıktığını, hamile kalan kadın teröristlerin infaz edildiğini, hatta hamile kalan Doğubeyazıtlı bir kadın teröristin idam edildiğine bizzat şahit olduğunu belirtti.


Teslim olan Zana kod adlı bir başka terörist de ifadesinde, kaldıkları kampta Havva kod adlı kadın teröristin hamile kaldığı için öldürüldüğünü, Nevroz, Jiyan ve Berivan kod adlı kadın teröristlerin de kendi rızaları dışında yaşanan ilişki sonrasında hamile kalmaları üzerine sözde örgüt yöneticileri tarafından infaz edildiğini duyduğunu belirtti.

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