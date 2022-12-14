Terör örgütü PKK'dan Avrupa'da yeni talimatlar

TSK'nın Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarına karşı Avrupa'da destek arayışında olan ve terör örgütü statüsünden çıkarılmayı talep eden PKK, Avrupa ülkelerindeki örgüt yandaşlarına sokaklara inmeleri talimatını verdi.

Irak ve Suriye'deki operasyonlar neticesinde hareket alanı gittikçe daralan ve dışarıdan destek arayışını sürdüren PKK'nın Avrupa'da yeni planlamalara gittiği öğrenildi. PKK yandaşları son dönemde Almanya, Avusturya, Hollanda, İngiltere gibi Avrupa ülkelerinde gerçekleştirdikleri gösterilerde polis ile arbede yaşarken, bazı örgüt mensupları ise gözaltına alındı. Yaşanan olaylar üzerine PKK yönetimi, birçok ülkede örgüt yanlısı faaliyetleri artırma kararı aldı. Söz konusu grupların polis müdahalesinin yaşandığı Avrupa ülkelerinde PKK yasaklarına karşı büyük katılımlı yürüyüşler organize edecekleri ve Türkiye'nin yurtdışı temsilcilikleri ile Türk firmalarında gösteriler yapacakları öğrenildi. Ayrıca elebaşı Abdullah Öcalan yanlısı yayın ve etkinliklerin artırılması amaçlanıyor.

İsveç ve Finlandiya'ya yakın takip

NATO üyeliği için başvuran İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye ile ilişkilerinin yakından takip edilmesi talimatı verilirken, Türkiye'nin iki ülkeyle ilişkilerini bozmak amacıyla PKK/YPG ve Abdullah Öcalan sembolleri ile sokak eylemlerinin sürdürülmesi kararlaştırıldı. Ayrıca Türkiye'nin kimyasal silah kullandığı propagandasını inandırıcı hale getirmekte zorlanan PKK tarafından Irak'ta üretilecek sahte delillerin Avrupa ülkelerinden temsilcilere sunulması planlanıyor.

PKK'dan Türkiye'de provokasyon planı

Avrupa ülkelerinden bazı avukatlar ve milletvekillerinin katılımı ile terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için Türkiye'de yürüyüş planlandığı da ortaya çıktı. PKK yanlıları tarafından 2023 yılında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için bazı yabancı avukat ve parlamenterlerin katılımı ile Türkiye'de protesto eylemi ve basın açıklaması organize edilmesinin planlandığı öğrenildi. PKK yanlıları tarafından yapılacak gösterilerde yabancı ülkelerden parlamenterler ve avukatlar kullanılarak Türkiye'nin uluslararası platformlarda zor durumda bırakılması hedefleniyor. PKK yöneticileri tarafından Avrupa ülkeleri ile Türkiye karşı karşıya getirilerek, Irak ve Suriye'deki operasyonların durdurulması için Avrupa ülkeleri tarafından Türkiye'ye baskı yapılması amaçlanıyor.