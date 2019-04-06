Terör örgütünden kadınlara şiddet

Terör örgütü PKK'da kadınlara yönelik şiddete her gün bir yenisi ekleniyor. Güvenlik güçlerine teslim olan Sami kod adlı terörist ifadesinde örgüt içinde kadınların hem fiziksel hem psikolojik şiddet gördüğünü söyledi.

Sami kod adlı terörist, "Örgütteyken güvenliğe atılan genç bir kız dikkatimi çekti. Sözde tim komutanından izin alarak Elvan kod adlı bu kızın yanına gittim. Çünkü güvenliğe atılmış biriyle konuşmak yasaktı. Güvenliğe atılmak tecrit edilmek demekti, hatası olan bir kişiye bu ceza verilirdi ve kimse onunla konuşmazdı. Ona neden güvenliktesin diye sorduğumda ağlamaya başladı. Tecavüze uğradığını ve bu olaydan sonra evine gitmek istediğini söylediği için güvenliğe atıldığını söyledi. Ve benden kendisine yardım etmemi istedi. Evine geri dönmek istiyordu. Ona yardım edemezdim; çünkü ona yardım edersem başıma geleceklerden korkuyordum. Nitekim, Elvan kod adlı teröristin benden yardım isteğini fark eden sözde sorumlu, hemen yanımıza gelip eli ayağı bağlı olan kızı tekmeledi ve feci şekilde dövdü. Beni de tehdit ederek ona bir daha yaklaşmaktan men etti" dedi.

Olaydan sonra Elvan kod adlı kadın teröristin, birçok defa daha örgüt içinde hem fiziksel hem psikolojik şiddet gördüğüne şahit olduğunu belirten terörist, örgüt içindeki kadınların cinsel istismara ve baskıya maruz kaldığını, birçoğunun dayanamayıp örgütten kaçtığını, ayrıca son zamanlarda örgüt içindeki intihar olaylarının da arttığını ifade etti.