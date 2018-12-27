Terör örgütünden kadınlara tecavüz cezası

Güvenlik güçlerine teslim olan Havin Roj kod adlı kadın terörist, ifadesinde Suriye'nin Derik şehrinde 1 ay boyunca yeni katılım eğitimi aldığını, eğitimler esnasında örgütün iç yüzünü anlayarak kaçmaya karar verdiğini ancak kaçarken yakalanarak zindana atıldığını ve zindanda kaldığı süre zarfında Kemal kod adlı teröristin kendisine defalarca tecavüz ettiğini belirtti. Zindanda yaşadıklarının örgüt için sarfettiği olumsuz söylemlerine karşılık verilen bir ceza olduğunu söyleyen kadın terörist, “Yaşadıklarımı herkesle paylaşmak istiyorum. Benim başıma gelenler gençlere ibret olsun, terör örgütünün gerçek yüzünü herkes görsün” dedi.

Güvenlik güçlerine teslim olan Gülistan kod adlı terörist ise ifadesinde, sözde örgüt üst düzey yöneticisi olan Ebubekir kod adlı teröristin Rojin kod adlı kadın teröriste tecavüz ettiğini ve hamile bıraktığını, bu durumun ortaya çıkması üzerine kadın teröristin 6 aylık hamile iken Dicle Nehri'ne atılarak öldürüldüğüne şahit olduğunu söyledi.