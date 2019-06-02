İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Teröristlere ait mühimmatlar ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde süren Pençe Harekatı kapsamında, PKK’lı teröristlere ait sığınaklarda mühimmatlar ele geçirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde süren Pençe Harekatı kapsamında, PKK'lı teröristlere ait sığınaklarda mühimmatlar ele geçirildiğini duyurdu.


Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekatı'nda, PKK'lı teröristlere ait sığınaklarda; bir AK-47 tüfek, 4 el bombası, 2 EYP kumandası ve 600 BKC Makineli tüfek mühimmatı ele geçirildi" ifadeleri kullanıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.