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Ters yönden giden motosiklet taksiyle kafa kafaya çarpıştı

Ankara’da caddeye tersten giren motosikletin taksiyle kafa kafaya çarpışması sonucu motor sürücüsü yaralandı.

Ankara'da caddeye tersten giren motosikletin taksiyle kafa kafaya çarpışması sonucu motor sürücüsü yaralandı.


Alınan bilgilere göre, Çankaya ilçesine bağlı Tınaztepe Mahallesi'nde sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında, Bülbülderesi Caddesi üzerinden Kolej istikametinde ters yönde seyreden 34 NVU 77 plakalı motosiklet, Libya Caddesi kesişiminde Seyranbağları yönünde ilerleyen Osman K.'nin kullandığı 06 T 6906 plakalı ticari taksiyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada savrulan motor sürücüsü yaralanarak yerde hareketsiz kaldı.


Kazayı gören polis ekipleri, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Bir süre sonra noktaya gelen sağlık ekipleri, yaralı motor sürücüsünü kaza yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk etti.


Ters yöne girdi davacı olacağını söyledi


Kaza nedeniyle iki araçta da hasar oluşurken, Bülbülderesi Caddesinin bir şeridi bir süreliğine araç trafiğine kapandı. Yolda işaretleme yapan polis, araç geçişinin tek şeritten kontrollü olarak verilmesini sağladı. Yaralı halde hastaneye kaldırılan, ters yönden gelen motor sürücüsünün, taksi şoföründen davacı olacağını söylediği iddia edildi.


Polis ekipleri, kaza hakkında inceleme başlattı.

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