Tersine beyin göçü kitap oldu

Atakan Durmaz imzalı tersine beyin göçünü konu alan ‘Beşeri Sermaye Kaynağı Olarak Diaspora' adlı kitap yayınlandı.

Türkevi Araştırmalar Merkezi, ‘Doktora Tezleri Yayın Projesi' çerçevesinde yeni bir çalışma daha kitap olarak yayınlandı. Dr. Atakan Durmaz tarafından Almanya'daki orta sınıf Türkler üzerine yapılan bir doktora tezi, “Beşeri Sermaye Kaynağı Olarak Diaspora'' adıyla literatüre kazandırıldı.

Kitabın yazarı Dr. Atakan Durmaz 1987 Havza doğumlu. Durmaz, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümünü bitiren yazar Erasmus programı kapsamında Krakow University of Economics'de bir dönem eğitim gördü. Durmaz, 2015'de ise TÜBİTAK'ın 2214A “Yurtdışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı” kapsamında 8 ay süre ile Almanya'da Duisburg-Essen Üniversitesi'ndeki Türkiye Uyum ve Araştırmalar Merkezi'nde misafir araştırmacı olarak görev yaptı. Yurtdışında yaptığı çalışmalarla doktora tezini hazırlayan Dr. Atakan Durmaz'ın çalışmasını Hollanda Türkevi Topluluğu kitap haline getirdi.

‘Türkiye'nin, Çin ve Hindistan başta olmak üzere bazı gelişmekte olan ülkelerin uyguladığı ve ekonomik büyümelerine önemli katkı sağlayan beyin kazanımı stratejisi olarak adlandırılan ve tersine beyin göçünü teşvik eden programlara yönelmesi gerekmektedir' diyen Dr. Durmaz'ın kitabı, ‘tersine beyin göçü' ile ilgili tartışmaları da başlatmış oldu.

Doktora Tezlerine Hollanda Türkevi'den Destek

Türkevi Araştırmalar Merkezi ‘Doktora Tezleri Yayın Projesi' yürütüyor. Avrupa'daki Türkler ve Türkiye-AB ilişkilerine ilişkin bilgi birikiminin artırılması ve kaynak oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla her yıl 5 adet Türkçe yazılmış veya Türkçe'ye tercüme edilmiş doktora tezinin yayınlanması destekleniyor. Doktora tezlerinin son üç yıl içinde bitirilmiş olması şartı arandığı çalışmada, Avrupa'da Türk kültürü ve kimliği; Türk sivil toplum kuruluşları, Türklerin siyasi süreçlere katılımı, dini kurum ve hayatları, medya, eğitim ve ekonomideki konumları, Türkiye-AB ilişkileri, ırkcılık, İslamofobia gibi konularla ilgili siyaset bilimi, sosyoloji, hukuk, antropoloji ve uluslararası ilişkiler bilim dallarında başarılı görülen doktora tezleri yayınlanıyor.