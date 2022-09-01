Tesisler yapıldı, madalyalar geldi

Altındağ Belediyesi'nin spor alanında yaptığı yatırımlar yüzleri güldürdü. Kısa bir süre önce hizmete başlayan Beşikkaya Spor Merkezi, birçok şampiyon çıkardı.

Beşikkaya Spor Merkezi'nde judo kursuna devam eden minik sporcular madalyalarıyla gururlandırdı. 88 Altındağlı minik sporcu, Minikler ve Süper Minikler Ankara Şampiyonası'ndan 36 madalyayla döndü. Altındağlı sporcular Süper Minikler kategorisinde Ankara şampiyonu, minikler kategorisinde ise Ankara ikincisi oldular. Miniklerin sevincine Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı da ortak oldu. Başkan Balcı, Gençlik ve Spor Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altınsoy ile birlikte, minik şampiyonları ziyaret etti, her birine madalya ve kupalarını takdim etti.

“Beşikkaya Spor Merkezimiz çok kısa sürede onlarca başarılı sporcu yetiştirdi”

Altındağ'ın yatırımların olduğu gibi şampiyonların da adresi olduğunu söyleyen Başkan Asım Balcı, şampiyonaya katılan minik sporcuları tebrik etti. Başkan Balcı, “Bu spor tesislerini hizmete açarken, her birinin yeni şampiyonların adresi olacağına inancımız tamdı. Bu düşüncemi de her yerde sık sık dile getirdim. Bugün görüyoruz ki, spor tesislerimiz amacına ulaşmış, çok şükür ki, hayallerimiz gerçeğe dönüşmüş. Beşikkaya Spor Merkezimiz çok kısa sürede onlarca başarılı sporcu yetiştirdi, Altındağ, çok kısa sürede şampiyonların adresi oldu. Bunun için ne kadar şükretsek az” dedi.

Minik sporculara madalya ve kupalarını takdim eden Başkan Balcı, “Tüm minik yavrularımızı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim. Yavrularımıza emek veren ailelerine ve antrenörlerine ise teşekkürlerimi sunarım” ifadelerini kullandı.