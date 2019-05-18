TESK Başkanı Bendevi Palandöken: “Hurda araç teşvik artışı ekonomiye olumlu yansır”

Palandöken, “TBMM'ye sunulan, ekonomik düzenlemeleri içeren Torba Yasa tasarısında bizim de uzun süredir dile getirdiğimiz hurda araçlar için ÖTV teşvik indiriminin 10 bin TL'den 15 bine TL'ye çıkarılması yer aldı. Birçok kez talep ettiğimiz, ÖTV indiriminin enflasyonun da göz önünde bulundurularak artırılması olumlu ve sevindirici bir gelişme. Ülkemizin hurda ithalatına çok ciddi rakamlar ödediğini hesaba katarsak, bu gelişme ekonomimize olumlu yansıyacak. Aracını hurdaya ayırmak isteyen fakat indirimin yeterli gelmediği için bekleyen vatandaşlarımız ise araçlarını ellerinde bekletmeye gerek kalmadan rahatça hurdaya ayırabilecekler” dedi.

Aracını hurdaya ayırmak isteyen vatandaşlar için hurda araç indirim bedelinin artırılmasının sevindirici olduğunu belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Son 10 yılda hurda ithalatına ülkemiz 6,5 milyar dolar harcadı. Hurdaya ayrılması beklenen 8 milyona yakın aracın sahipleri için ÖTV teşvik indiriminin artması sevindirici. Bu indirim hurdaya ayrılan araç sayısının artmasını sağlayacak. Hurdaya ayrılan araç sayısının artması demek, çevreye ve doğaya zarar veren, hava kirliliğine sebep olan araçların, trafikte can ve mal kayıplarının, hurda ithalatının azalması, dolayısıyla ekonomiye katkı sağlanması anlamına geliyor. Savunma sanayimizin en çok ihtiyaç duyduğu kalemin de hurda olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu gelişme hurda ithalatının azalması ve dışarı çıkan döviz miktarının azalması başta olmak üzere her açıdan ülkemize ekonomi ve sanayi bakımında faydalı olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Orantısız cezalara da düzenleme getirilmeli”

Esnafa kesilen orantısız para cezalarının da gündeme alınması gerektiğini hatırlatan Palandöken, “Torba Yasa tasarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden hatalı geçişlerin cezalarının affını da öngören teklif sunuldu. Bu cezaların affının yanında, tüm Türkiye'deki esnafımızı ilgilendiren, orantısız cezaların yanı sıra esnaf ve sanatkârın ödemekte zorlandığı BAĞ-KUR sigorta primlerinin aşağı çekilmesi ve orantısız cezalara düzenleme getirilmesi de gündeme alınmalı. Dükkânında açtığı müzik nedeniyle kazancının kat be kat üzerinde cezalar kesilen esnafımız gibi birçok farklı sektördeki esnafımız kazancıyla orantısız, yüksek meblağlarda kesilen cezalardan mustarip. Bunların yanı sıra başta BAĞ-KUR sigorta borçları nedeniyle yapılandırmaya giden ancak ekonomik nedenlerden dolayı borçlarını ödeyemeyen esnafımıza da yeni bir şans verilerek sağlık hizmetlerinden yararlanmaları sağlanmalıdır. En azından cezalara uygulanan faiz miktarı kaldırılmalıdır” şeklinde konuştu.