TESK Başkanı Palandöken: "100 bine yakın esnaf TESK kart kullanıyor”

yılını doldurduğunu ve her geçen ay kullanımının yaygınlaştığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafımızı ve ailesini eğitim, akaryakıt, giyim gibi birçok sektörde alışveriş yaparken rahat ettirmek için geçtiğimiz yıl Aralık ayında dağıtımına başladığımız TESK kart 1. yılını doldurdu. Bu 1 yıl içerisinde kartı kullanan esnaf sayısı 100 bine yaklaştı. Sektörlerde yeni ve farklı işbirliklerine devam ediyoruz. Tüm esnafın bu kartın indirimlerinden faydalanabilmesi ve daha fazla sektörde indirim sağlayabilmeyi amaçlıyoruz” dedi.

TESK Kart kullanan esnaf sayısının giderek arttığına dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Geçtiğimiz yıl Ekim ayında tanıtımını, Aralık ayında ise dağıtımını yapmaya başladığımız TESK Kart Ekim ayı sonu itibariyle 101 bin 200 adet üretildi. Böylelikle TESK kart kullanıcısı esnaf sayımız 100 bine yaklaştı. Tabii ki hedefimiz 2 milyon esnafımızın tümünün ve ailesinin bu karta erişebilmesi. Esnafın değişen ekonomik koşullarda olumsuz etkilenmesini bir nebze olsun rahatlatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Nitekim şu an 26 adet marka ile birçok sektörde işbirliği sağlamış ve indirim hakkı almış durumdayız. Bu işbirliklerinin sayısını sürekli olarak artıracağız” diye konuştu.

"TESK kart en çok akaryakıt sektöründe kullanıldı”

Birçok sektörde anlaşması olan TESK Kartın en çok akaryakıt sektöründe kullanıldığını belirten Palandöken, “TESK Kartın anlaşma sağladığı sektörler, akaryakıt, giyim, seyahat, eğitim, eğlence, sağlık, kargo, elektronik, konaklama, operatör, finans, yazılım ve sigorta. Anlaşmalı olduğumuz sektör yelpazesini olabildiğince genişletmeye çalışıyoruz. Bu sektörlerde Ekim ayında en çok akaryakıt, daha sonra da sağlık sektöründe harcama yapıldı. Akaryakıtı en çok kullanan iller sırasıyla Kayseri, Malatya ve Erzurum olurken, sağlık sektöründe en çok TESK Kart kullanan iller sırasıyla Trabzon, Samsun ve Uşak oldu” şeklinde söyledi.