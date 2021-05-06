TESK Başkanı Palandöken: “Anneler Günü'nde bu yıl ne yazık ki kepenkler kapalı”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Anneler Günü'nün tam kapanma dönemine denk gelmesi nedeniyle esnafın mağdur olacağını belirterek, "Tüm sektörlerdeki esnaf ve sanatkârlarımızın en fazla satış yaptığı ve yıl boyunca dört gözle beklediği Anneler Günü'nde bu yıl ne yazık ki kepenkler kapalı" ifadelerini kullandı.

Tam kapanma nedeniyle Anneler Günü'nün esnaf ve sanatkârlar için buruk geçeceğini söyleyen Palandöken, “Tüm sektörlerdeki esnaf ve sanatkârlarımızın en fazla satış yaptığı ve yıl boyunca dört gözle beklediği Anneler Günü'nde bu yıl ne yazık ki kepenkler kapalı. Tam kapanma dönemine denk gelen Anneler Günü'nde kuyumcu, konfeksiyoncu, ayakkabıcı, zücaciye, beyaz eşyacı, pastacı vb. gibi çok sayıda esnaf ve sanatkârımız kazanç sağlayamayacağı için mağdur durumda. Yalnızca mahalledeki çiçekçi esnafı 8-9 Mayıs günleri 10.00-17.00 arasında açık olacak” ifadelerini kullandı.

Alışverişlerle piyasanın canlandığı Anneler Günü'nün bu yıl da korona virüs gölgesinde geçeceğini aktaran Palandöken, “17 günlük tam kapanma dönemine denk gelen Anneler Günü'nde esnaf ve sanatkârlarımızın iş yerleri kapalı olduğu için ne yazık ki satış yapılamayacak. Ancak esnafımızın satamadığı ürünlerin neredeyse hepsi internet üzerinden satılıyor. Birçok büyük firma şimdiden Anneler Günü kampanyalarına başladı. Takıdan kıyafete, parfümden makyaj malzemelerine, elektronik eşyadan beyaz eşyaya, küçük ev aletlerinden el yapımı hediyelik ürünlere kadar tüm ürünlerin satışı tek mağaza üzerinden internetten gerçekleştiriliyor. Vatandaşlarımız bu yılki Anneler Günü'nde internet üzerinden hediyelik almaya yöneldi. Dolayısıyla esnafın bu Anneler Günü'nden beklentisi yok” değerlendirmesini yaptı.

Tüm satışların internet üzerinden gerçekleşmesiyle birlikte bazı firmalara da gün doğduğunu ifade eden Palandöken, “Yılın her döneminde indirim adı altında reklam ve pazarlama yapan bazı internet firmalarına bu Anneler Günü'nde gün doğmuş oldu. Piyasa internet firmalarına kaldığı için günler öncesinden reklam ve kampanyalarını duyurmaya başladılar. Annelere özel yüzde 50'ye varan indirim, sepette ekstra yüzde 20 indirim, üç al iki öde, bir alana bir bedava, ücretsiz kargo fırsatı, aynı gün teslimat vb. gibi kampanyalarla Anneler Günü gelmeden cirolarını artırmaya başladılar. Vatandaşlarımız özellikle bu dönemde sahte ve şişirme internet kampanyalarına karşı çok daha dikkatli olmalı. Piyasanın tekelini eline alan bu firmaların kampanyalarının gerçekliğine karşı gerekli denetimler mutlaka yapılmalı. Sahte reklam ve duyurulara fırsat verilmemeli” açıklamasında bulundu.