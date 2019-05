TESK Başkanı Palandöken: “AVM'lerin tatil kararı bu bayram uygulanmalı”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ankara, Antalya ve Konya Valilikleri'nin Ramazan ve Kurban Bayramlarının 1'inci günü ile 1 Ocak tarihlerinde AVM'lerin kapalı olmasına ilişkin kararları, kısıtlı bir süre kalması nedeniyle geçen yıl uygulamaya geçirilememişti. AVM'lerde çalışan personelin sosyal hayatı göz önünde bulundurularak önümüzdeki Ramazan Bayramı'nda AVM'lerle ilgili tatil kararı hayata geçirilmeli" dedi.

Önümüzdeki Ramazan Bayramı'nın ilk günü AVM'lerin tatil olması yönünde net bir açıklama beklediklerini dile getiren Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Üç Valiliğin dini bayramların ilk günü ve 1 Ocak tarihlerinde kapalı olması ve sabah saat 10.00 gece saat 22.00 ye kadar çalışması yönündeki kararı, bu Ramazan Bayramı'nda uygulamaya koymakta geç kalınmamalı. AVM'lere yönelik tatil kararının vakit kaybedilmeden önümüzdeki Ramazan Bayramı'nda hayata geçirilmesini esnaf ve sanatkârımızın yanı sıra AVM'de çalışan personel de sevinçle karşılar. AVM kararı yalnızca 3 ilde değil, 81 ildeki Valiliklere örnek olarak tüm Türkiye'de hayata geçirilmeli. Çünkü alınan ve uygulamaya konulan karar tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor. Bu kararı alan ve uygulamaya geçirecek olan Valiliklere tüm esnaf ve sanatkarlar adına şimdiden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“AVM'lerin tatil kararı tüm Türkiye'de hayata geçirilmeli”

Bugüne kadar geçen zamana yazık olduğunu söyleyen Palandöken, “AVM'lerin açılış ve kapanışlarıyla ilgili olarak Perakende Yasası'nın güncellenmesi talebimizi her zaman dile getiriyoruz. Şimdi hiç değilse dini bayramların ilk günü ve yılbaşından sonraki gün AVM'lerin tatil edilecek olması, ileride haftanın bir günü tatil olabilmesinin de önünü açabilir. AVM'lerde çalışanların bir sosyal hayatı olduğunu, ailelerinin olduğunu, sabah 09.00'da gelip gece yarılarına kadar çalıştıklarını düşünürsek gerçekten zor günler geçiriyorlar. Br günlük tatil kararı, insanların bayramları ailelerini ziyaret ederek ya da kurbanlarını keserek geçirmesi için de önemli bir zamanlama. Bu kararın kalıcı olması ve tüm ülkede bir an önce uygulamaya geçirilmesi lazım. Dünyanın hiçbir yerinde haftanın her günü, özel günlerde ve tüm tatillerde açık olan AVM bulamazsınız. Avrupa'nın bu uygulamasını biz de örnek almalıyız” şeklinde konuştu.