İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TESK Başkanı Palandöken: “Barış Pınarı Operasyonu bölgesindeki esnaf ve sanatkarlarımızın borçları ertelenmeli"

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Fırat’ın doğusunda başlatılan "Barış Pınarı Harekatı" nedeniyle bölgedeki esnaf ve sanatkarların iş yerlerini açamadığını belirterek, “Barış Pınarı Operasyonu bölgesinde bulunan esnaf ve sanatkarlarımızın borçları ertelenerek sicilleri bozulmamalı” dedi.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Fırat'ın doğusunda başlatılan "Barış Pınarı Harekatı" nedeniyle bölgedeki esnaf ve sanatkarların iş yerlerini açamadığını belirterek, “Barış Pınarı Operasyonu bölgesinde bulunan esnaf ve sanatkarlarımızın borçları ertelenerek sicilleri bozulmamalı” dedi.


Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak için başlatılan “Barış Pınarı Harekatı” nedeniyle esnaf ve sanatkarın iş yerlerini zorunlu olarak kapattığını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Barış Pınarı Operasyonu bölgesinde bulunan esnaf ve sanatkarlarımızın borçları ertelenerek sicilleri bozulmamalı” dedi.


Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı Mardin, Şanlıurfa, Kilis, Hatay ve ilçelerinde çok sayıda esnaf ve sanatkarın iş yerlerini güvenlik nedeniyle kapatmak zorunda kaldığını belirten Palandöken, “Bölgede bulunan esnaf ve sanatkarımız güvenlik nedeniyle iş yerlerini açamadığı için iş yapamaz durumda. İş yapamayan esnaf ve sanatkarımızın piyasaya olan çek ve senet borçları ile birlikte kredi borçlarının yanı sıra Sosyal Güvenlik borçları ve vergi borçları mutlaka ertelenmelidir” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.