TESK Başkanı Palandöken: “Bayramda bilet ve otel fiyatları cep yakıyor”

Ancak bu dönemde artan bilet talebi, bilet fiyatlarını neredeyse uçurmuş durumda. Bayram öncesindeki fiyatlarla bayram dönemlerindeki fiyatlar arasında çok büyük bir fark var. Otobüs firmaları, hava yolu şirketleri ve oteller bayram tatilini fırsata çevirmemeli. Özellikle son dakika bilet alan vatandaşların mağdur olmaması için biletlerde taban ve tavan fiyat uygulaması yapılmalı” dedi.

Ramazan Bayramı öncesinde hava yolu, kara yolu biletleri ile otel ve motel gibi konuklama tesislerinin cep yaktığını söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Talep yoğunluğunun olduğu dönemlerde özellikle uçak biletlerinin fiyatı normalin iki-üç katı artıyor. Uzun bayram tatillerinin yaz sezonuna denk geldiği dönemde uygulanması gereken tavan fiyatı uygulaması deliniyor. Ancak vatandaşların yoğun olarak seyahat ettiği dönemlerde bilet fiyatları dönemsel değil sistematik olmalı. Talep artışında fiyatları şişirmek yerine ek seferler konularak makul fiyatlar belirlenmeli. İstisnasız olarak belirlenen taban ve tavan fiyat uygulaması yeniden hayata geçirmeli. Özellikle uçak biletleri cazip hale getirilirse hava yolu taşımacılığı daha da gelişir ve vatandaşlarımız kısa süre içinde varacağı rotaya ulaşarak ekonomik yolculuk yapmış olur” ifadelerini kullandı.

“Son anda tatil planı yaparken dolandırılmayın”

9 günlük bayram tatilini değerlendirmek için son anda tatil planı yapan vatandaşların çok dikkatli olması gerektiğini belirten Palandöken, “Yetkililer, Ramazan Bayramı'nda tatil bölgelerinin doluluk oranını yakaladığını belirtiyorlar. Ancak buna rağmen artan talep ve son dakika tatil planı yapmak isteyenler dolandırıcıların hedefi oluyor. Kredi kartı ile internet üzerinden tatil satın alan vatandaşlar otele gittiklerinde aynı odanın 3-4 aileye daha satıldığı haberi ile karşılaşabiliyor. Bu tarz dolandırıcılıklara maruz kalmamak için online tatil satın alırken kurumsal ve güvenilir internet siteleri tercih edilmeli. Vatandaşlarımız bayram tatili planlarken gerçek olmayacak kadar uygun görünen tatil paketlerine itibar etmemeli. Otel ve bilet rezervasyonları yalnızca güvenilir şirketlerin web sitelerinden yapılmalı” şeklinde konuştu.