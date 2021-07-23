TESK Başkanı Palandöken: “Bedelli askerlik ücreti mutlaka düşürülmeli”

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, askerlik çağına gelen gençlerin rahat bir nefes alabilmesi için bedelli askerlik ücretinin düşürülmesi gerektiğini ifade ederek, ”Bedelli askerlik ücretinin yüksek olması nedeniyle Türkiye'de eğitimini tamamlayan binlerce öğrenci eğitim ya da çalışma amacıyla yurt dışına giderek hem kendilerine yeni iş imkanı oluşturuyor hem de 1 ay zorunlu askerlik eğitiminden muaf oluyorlar. Okulu bitiren ve hayata atılan gençlerimiz askerlik sebebiyle iş dünyasından uzaklaşmak zorunda kalmamalı. Ücretler makul seviyeye çekilirse daha fazla gencimiz bedelli askerlik imkanından yararlanırken devlet bütçesine de gelir sağlanmış olur” değerlendirmesini yaptı.

“Bedelli askerlik ücreti mutlaka düşürülmeli”

Askerlik çağına gelen gençlerin rahat bir nefes alması için bedelli askerlik ücretinin düşürülmesi gerektiğini aktaran Palandöken, şöyle devam etti:

“2019 yılından itibaren kalıcı hale getirilen bedelli askerlik ücreti enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur aylık katsayısına göre her 6 ayda bir güncelleniyor. Son yayınlanan Genelge ile bu yılın sonuna kadar uygulanacak bedelli askerlik bedeli de 43 bin 151 TL olarak belirlendi. Ancak gençlerimiz mevcut imkanlarıyla bedelli askerlik ücretini karşılayacak durumda değil. Nakit olarak ödenen bedelli askerlik ücreti için bankalardan kredi çekildiğinde gençlerin ödediği toplam ücret daha da artmış oluyor. Ekonomik sıkıntıların yaşandığı dönemde gençlerin önünü açmak ve devlet bütçesine gelir sağlamak için bedelli askerlik ücreti mutlaka düşürülmeli. Bedelli askerlik ücreti 2018 yılında olduğu gibi makul seviyeye çekilirse daha çok kişi bedelli askerlikten faydalanır, piyasadaki iş kayıplarının önüne geçilir hem de Hazine'ye gelir sağlanmış olur.”