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TESK Başkanı Palandöken: “Bu demokrasimize yapılmış bir saldırıdır”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyla ilgili, “Bu saldırı demokrasimize, birlik ve bütünlüğümüze yapılmıştır” dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyla ilgili, “Bu saldırı demokrasimize, birlik ve bütünlüğümüze yapılmıştır” dedi.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit Sözleşmeli Piyade Er Yener Kırıkçı'nın cenaze namazının ardından yapılan protesto ve saldırıyı kınadığını belirten bir mesaj yayınlayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bu saldırı demokrasimize, birlik ve bütünlüğümüze yapılmıştır. Toplum olarak her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Hiçbir zaman provokatörlerin oyununa gelmemeliyiz. Terörün ve şiddetin her türlüsünü kınıyorum. Hukuk dışına çıkmaya kimsenin hakkı yok. Bu olayın sorumlularının biran önce yüce Türk adaleti önüne çıkarılarak hesap vermeleri en büyük arzumuzdur” diye konuştu.

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