TESK Başkanı Palandöken: "Bu dönemde esnafa düşük faizli kredi lazım”

Esnafımızın en çok sıfır faizli can suyu kredisine ihtiyacı var ve buna ulaşmasının önündeki en büyük engel kara liste. Etkin bir sicil affı ve daha düşük faizli krediler verildiğinde esnafımız rahatlayacaktır” dedi.

Esnaf ve sanatkârın 4'te 1'inin düşük faizli kredi imkânlarından yararlandığını bildiren Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “TESKOMB aracılığıyla esnaf ve sanatkâra kullandırılan sıfır faizli ve düşük faizli kredi imkânlarından her geçen gün daha çok esnafımız yararlanıyor. Şubat ayı sonu itibariyle 521 bin 370 esnaf ve sanatkârımız toplamda 36 milyar 160 milyon 677 bin 957 TL kredi bakiyesine sahip. 30 yaş altı genç girişimci esnaf ve sanatkâr, en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olan usta girişimci esnaf ve sanatkâr ve kaybolmaya yüz tutmuş meslek sahibi esnaf ve sanatkârımıza sıfır faizli kredi imkânı tanınıyor. Bu üç grup dışındaki esnafımıza ise yüzde 50 faiz indirimi ile yıllık yüzde 7 ile 8 oranlarında ve 200 bin TL üst limitli kredi imkânı tanınıyor. Şubat sonu itibariyle sıfır faizli kredilerden 15 bin 740, yüzde 50 faiz indirimli kredilerden ise 505 bin 630 esnaf ve sanatkârımız yararlandı” diye konuştu.

“Esnafın krediye ulaşmasının önündeki engeller kaldırılmalı”

Daha çok esnaf ve sanatkârın krediye ihtiyacı olduğunu vurgulayan Palandöken, “Döviz kurlarındaki dalgalanmadan, mantar gibi çoğalan zincir marketlerden, AVM'lerden en çok olumsuz etkilenen kesim esnaf ve sanatkârımız. Dolayısıyla krediye de en çok ihtiyacı olan kesimiz. Öncelikle bu kredi imkânlarına ulaşmada esnafın önündeki en büyük engel olan kara liste olayı etkin bir sicil düzenlemesi getirilerek çözülmeli. Sonrasında ise borcunu ödemekte zorlanan esnafımızın kredilerine yapılandırma getirilmeli. Düşük ve sıfır faizli kredi imkânlarının çeşidi ve üst limiti artırılmalı” ifadelerini kullandı.