TESK Başkanı Palandöken: "Cumhuriyetimiz 96 yıllık bir çınar”

Cumhuriyetin 96 yıllık bir çınar olduğunu vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesi ile cumhuriyetin önemini vurgulayan yazılı bir mesaj yayınladı.

Palandöken mesajında, “Demokrasinin yıkılmaz kalesi, ayrılmaz eşi cumhuriyettir. 96 yıl önce, 29 Ekim 1923'te TBMM'de ilan edilen cumhuriyet, ülkemizin en önemli değerlerindendir. 96 yıllık bu çınara özellikle gençlerimiz başta olmak üzere 7'den 70'e hepimiz sahip çıkmalıyız. Ortak değerlerimizi, birlik ve beraberliğimizi, bayrağımızın, milletimizin ve devletimizin bütünlüğünü coşku ile kutlamak, pekiştirmek hepimizin sorumluluğundadır. En güzel yönetim şekli olan cumhuriyetimizi bir miras niteliğinde koruyarak yaşatmalıyız. Cumhuriyetimizin asırlarca var olmasını, ilelebet yaşamasını diliyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum” şeklinde belirtti.