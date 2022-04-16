TESK Başkanı Palandöken: “Düğün sektörünün 2022 yılındaki umutları büyük”

Bu yılki yoğunlukla birlikte fotoğrafçı esnafından kuaförlerimize, gelinlikçi esnafımızdan beyaz eşyacıya, sektördeki tüm esnafımız hazır. Piyasalarda yaşanacak bu canlanmadan esnafımız umutlu. Evlenecek çiftlerimiz de ön hazırlıklarını yaparak eksiklerini tamamlamalı” dedi.

Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kala düğün sezonunun canlanmaya başlayacağını belirten TESK Genel Başkanı Palandöken, “Pandemi başından bu yana çoğu sektörde durulmalar yaşandı. Organizasyonların ertelenmesi, daha kısıtlı organizasyonların yapılması gibi sebeplerden düğün sektöründe müşteri kayıpları bir hayli arttı. Fotoğrafçılar, düğün salonları, gelinlikçi, çiçekçi, çeyizci, beyaz eşyacı gibi binlerce esnafımız olumsuz etkilendi. Dolayısıyla 2 yıldır yaz sezonları düğün sektörü için verimli geçmedi. Bu yıl Ramazan bitimiyle birlikte düğün sektöründe büyük bir canlılık bekliyoruz. Düğününü erteleyenlerle birlikte pandeminin de yavaş yavaş son bulduğu bu yaz piyasalar için de hareketli geçecek. Evlenecek çiftlerimiz ve aileleri sezonda yoğunluktan dolayı mağdur olmamak adına kuyumcudan beyaz eşyacıya, fotoğrafçıdan düğün salonuna tüm hazırlıklarını tamamlamalı” diye belirtti.

“Bu yaz 1 milyona yakın çiftin evleneceğini öngörüyoruz”

Geçen yıl evlilik verilerine göre bu sezon ciddi oranda artış beklediklerini vurgulayan Palandöken, “2020 yılında 488 bin 335 çift evlenirken, bu sayı geçtiğimiz yıl yüzde 15 artarak 561 bin 710 olarak kayıtlara geçti. Bu yıl ise bu sayının iki katına çıkacağını öngörüyoruz. 1 milyona yakın çiftimiz bu yaz düğününü yapacaktır. Ancak piyasadaki fiyat artışları çiftlerimizin bütçelerini kısıtlıyor. Günümüz koşullarında ortalama bir düğün yapmanın maliyeti beyaz eşyasından koltuk takımına, düğün salonundan ziynet eşyalarına toplamda 150-200 bin lira gibi seviyelere çıkıyor. Durumun böyle olması evlilik hazırlığında olan çiftlerimizi düğün yapmaktan vazgeçirip sadece nikâh yapma düşüncesi içerisine sokuyor. Hem evlenecek çiftlere hem de esnaftaki hareketliliğe fayda sağlaması için devletimiz piyasa koşullarını baz alarak yeni paketler sunmalı. Bankalar da cüzi faizli ihtiyaç kredileri sunarak vade süresini uzun tutmalı” dedi.