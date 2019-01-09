TESK Başkanı Palandöken: "Enerji tasarrufu ülkemizin bütçesini korur"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, enerji tasarrufunun vatandaşların kendi bütçeleri ile birlikte ülkenin bütçesini de koruduğunu belirterek, "Yalnızca kendimizi değil, küresel anlamda yaşanabilir bir gelecek için geniş düşünüp hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü enerji tasarrufu geleceğe de yatırım yapmaktır" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Enerji Tasarrufu Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı. Mesajında tüm enerji kaynaklarının tasarruflu kullanılmasının önemini vurgulayan Palandöken, "Kendi evimizde, çevremizde bize küçük gelen tasarrufların ülkemiz ve ekonomimiz için büyük etkileri var. Örneğin lüzumsuz yere akan suyu kapatmak, ışığı kapatmak, prizde herhangi bir cihaz bırakmamak, evlerimize yalıtım yaptırarak ısı kaybını önlemek, toplu taşıma kullanmak gibi davranışların ekonomimize de, kendi cebimize de, doğamıza da çok büyük getirileri oluyor. Dolayısıyla elektrik, su, doğalgaz, petrol gibi enerji kaynaklarını tasarruflu kullanmak hepimizin vatandaşlık görevidir. Arabamın yakıtını ben koyuyorum, evin faturasını ben ödüyorum diye enerji savurganlığı yapmak bencilliktir. Yalnızca kendimizi değil, küresel anlamda yaşanabilir bir gelecek için geniş düşünüp hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü enerji tasarrufu geleceğe de yatırım yapmaktır" ifadelerini kullandı.

Enerji Tasarrufu Haftası'nın farkındalık oluşturması gerektiğini dile getiren Palandöken, “Enerji savurganlığı yapmamak için, ülkemizin enerji üretebilmek için büyük ölçüde dışa bağımlı olduğunu unutmamak lazım. Cebimiz, ekonomimiz, doğa gibi dışa bağımlılığımızı azaltmayı da düşünmeliyiz. Bu sebeple her yıl Ocak ayının ikinci haftasını kapsayan Enerji Tasarrufu Haftası'nın tüm ülkemizde tasarruf konusunda farkındalık yaratmasını temenni ediyorum” dedi.