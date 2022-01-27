TESK Başkanı Palandöken: “Esnaf, sigorta ve risk yönetimi eğitimini kaçırmamalı”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, TESK ile DMW Eğitim Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. arasında imzalanan “Esnafın Sigorta ve Risk Yönetimi Bilincini Geliştirme Eğitimleri” protokolü kapsamında hayata geçirilen eğitimlere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Palandöken, esnaf ve sanatkara katılım belgeli ücretsiz sigorta ve risk yönetimi eğitimi verileceğini belirterek, “Covid-19 dönemi ve peş peşe yaşanan doğal afetlerle birlikte esnafımızın her türlü sigortaya olan ilgisini ve bilincini artırmak, hasar anında yapılması gerekenler konusunda bilgilendirmek, muhtemel risklerden evvel tedbir almasına yönelik risk bilincini geliştirmek amacıyla konfederasyonumuz ile DMW Eğitim Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. arasında imzalanan ‘Esnafın Sigorta ve Risk Yönetimi Bilincini Geliştirme Eğitimleri' protokolü kapsamında şubat ayında 4 etapta ücretsiz olarak gerçekleştirilecek eğitimler sonunda katılım belgesi verilecek” dedi.

Sigortanın ve risk yönetimi bilincinin önemini vurgulayan Palandöken, “Esnafın Sigorta ve Risk Yönetimi Bilincini Geliştirme Eğitimleri, Türkiye Sigorta Enstitüsü Vakfı (TSEV) tarafından 4 etapta verilecek olup, ilk eğitim 6 Şubat saat 09.30 ile 13.30 arasında, ikinci eğitim 13 Şubat saat 09.30 ile 13.30 arasında, üçüncü eğitim 27 Şubat saat 09.30 ile 13.30 arasında ve son eğitim ise 6 Mart saat 09.30 ile 13.30 arasında olacak. Belirtilen günlerin öğleden sonraları da esnafımızın ihtiyacı olan çeşitli branşların tanıtım ve bilgilendirilmesi eğitimleri de yetkilileri tarafından verilecektir. Birbirini takip eden konulardan oluştuğu için esnafımızın tüm eğitimlere katılarak hem kendini geliştirmesi hem de katılım belgesi almaya hak kazanması çok önemli. Sigorta ve Risk Yönetimi Bilincini Geliştirme Eğitimleri'ne katılmak isteyen esnaflarımız, https://www.ifhaber.com/esib-egitimi/ linkinden kayıt yaptırarak, e-posta adresine gelen linkle eğitime giriş yapabilecek” ifadelerine yer verdi.