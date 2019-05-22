TESK Başkanı Palandöken: “Esnaf ve sanatkara özel can suyu kredisi şart”

Piyasa koşullarında esnafımızın nakit sıkıntısının giderilmesi için sıfır faizli ve 12 ay geri ödemesiz cansuyu kredisi hayati önem taşıyor. Esnafımıza özel olarak hazırlanan can suyu kredi paketleri erkek esnafımız için 50 bin TL, kadın esnafımız için ise 60 bin TL olarak belirlenerek uzun vadeli olmalı” dedi.

Esnaf ve sanatkarların rahat bir nefes alabilmeleri için can suyu kredisi isteyen Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Nakit sıkıntısı çeken esnaf ve sanatkarımız, gelişen teknolojiye bağlı olarak yaşanan gelişmelere ayak uydurmakta zorlanıyor. Bir yandan döviz kurlarındaki dalgalanmalar, yüksek faizler ve ekonomik dalgalanma ile mücadele eden esnafımıza verilecek can suyu kredisi büyük ölçüde rahatlama sağlar. Esnaf ve sanatkarlarımıza özel olarak ilk kez 2008 yılında verilen can suyu kredisinden 6 bin imalatçı esnafımız faydalanmıştı. Bu kredilerin üst limiti erkek esnaf için 25 bin TL, kadın esnaf için ise 30 bin TL olarak belirlenmişti. 2016 ve 2017 yıllarında yine can suyu kredisi verilmiş ancak bu kredi paketlerinde esnaf ve tacir ayrımı yapılmamıştı. Bu kez verilecek can suyu kredisi esnaf ve sanatkarlarımıza özel olmalı. Can suyu kredisinden faydalanamayan kahvehane, çay ocağı, internet kafe işletmecisi ve emlakçı esnafımız da can suyu kredisinden faydalanabilmeli” diye konuştu.

“Küçük çaplı kredilerin ekonomideki etkisi büyük”

Ekonominin can damarı olan esnaf ve sanatkarların ekonomik dalgalanmadan en çok etkilenen kesim olduğunu vurgulayan Palandöken, “Ardı ardına açılan zincir marketler ve AVM'lerle baş edemeyen esnafımızın birçok kalemde ödemek zorunda olduğu giderler var. Dükkan kirası, elektrik, su ve doğalgaz faturası, sosyal güvenlik primleri, vergiler ve yanında çalışan işçinin maaşı derken esnafımızın maliyetleri çok fazla. Tüm bunlarla birlikte veresiye defteri kullanan çok sayıda esnafımız var. Nakit sıkıntısı yüzünden maliyetleri bile karşılamakta güçlük çekiyorlar. Öte yandan büyük sermaye ile de mücadele edip yeni teknolojik gelişmelere de ayak uydurmaya çalışıyorlar. Böyle bir dönemde esnaf ve sanatkarlara can suyu kredisi vermenin tam zamanı. Esnafa verilen küçük çaplı kredilerin bile ekonomideki etkisi büyük oluyor” şeklinde konuştu.