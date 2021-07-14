TESK Başkanı Palandöken: “Esnafımız her zaman millet iradesinin yanındadır”

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü sebebiyle yazılı bir açıklama yapan TESK Genel Başkanı Palandöken, “Demokrasinin olmadığı ülkelerde milletten ve milletin söz hakkından söz edilemez. Milletimizin kararlılığı, cumhuriyet ve demokrasiye olan bağlılığı 15 Temmuz 2016 tarihinde kanlı darbe girişiminin başarısız olmasının en önemli göstergesidir. Esnaf ve sanatkarımız her zaman darbelerin karşısında, millet iradesinin yanındadır. Hain darbe girişiminde kaybettiğimiz 51'i esnaf ve sanatkar olan 249 şehidimizi saygı ve rahmetle anıyor, 2 bin 301 gazimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Bir daha tarihe böyle kara leke olarak geçen girişimlerin yaşanmamasını temenni ediyorum” açıklamalarında bulundu.