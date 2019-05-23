TESK Başkanı Palandöken: “Gecikmiş ölçü aleti muayenesi için son gün 28 Mayıs”

Damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi geçmiş ölçü aletini kullanan kişiye ölçü aletinin türüne ve kullanıldığı işin niteliğine göre 500 TL'den 10 bin TL'ye kadar idari para cezası verilecek. Ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak, mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilecek” dedi.

Ölçü aleti muayenesini yaptırmayanlara tanınan muafiyetin kanunun yürürlüğe girmesinin ardından genelge ile esnaf ve sanatkarlara duyurulduğunu, muafiyet kapsamında tanınan 90 günlük sürenin 28 Mayıs'ta sone ereceğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından damga süresi geçmiş ölçü ve tartı aleti bulunduranların mağdur olmaması için 1 Aralık 2018'den önce cezalı duruma düşmüş olan ölçü ve tartı aletlerine 28 Şubat 2019 tarihinden itibaren 90 gün içerisinde başvurulması halinde herhangi bir cezai yaptırım uygulanmadan muayene yaptırma imkanı getirilmişti. Söz konusu ölçü aletlerini kullananlar için bir defaya mahsus olarak tanınan muafiyetin süresi 28 Mayıs Salı günü sona erecek. Söz konusu muafiyetten yararlanmak isteyenler, bu tarihe kadar başvuru yapmayı unutmamalı. Salı gününe kadar Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine veya yetkili muayene servislerine periyodik muayene başvurusunda bulunanlar, muayene ve damgası yapıldıktan sonra ölçü aletlerini kullanabilecek. Bu süre içinde periyodik muayene için başvuruda bulunmayanlar ise ölçü aletini kullanamayacağı gibi haklarında cezai işlem uygulanacaktır” ifadelerini kullandı.