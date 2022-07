TESK Başkanı Palandöken: “Her zaman demokrasinin yanında olduk”

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü nedeniyle yazılı bir mesaj yayınlayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün 6. seneyi devriyesinde bu vatan için can veren aziz şehitlerimizi, dualarla, özlemle ve saygıyla anıyorum. Milli iradenin ve demokrasinin cumhuriyetler için ne kadar önemli olduğunu hatırladığımız bu günde, 15 Temmuz 2016'da halkın iradesine karşı yapılan bu saldırıyı bir kez daha kınıyorum” dedi.

Esnaf ve Sanatkarlar olarak yapılan saldırıya karşı dik bir duruş sergilediklerini hatırlatan Palandöken, “Biz esnaf ve sanatkarlar olarak her zaman milli iradenin ve demokrasinin yanında olduk. 15 Temmuz günü tavrımızı gösterdik. Bu vatan için her zaman elimizi taşın altına koyduğumuz gibi, 15 Temmuz günü de darbe girişimine karşı çıkarak devletimizin yanında olduk. Milli iradeyi korumak ve devam ettirmek adına TESK olarak 51 üyemizi de ebedi yolculuğa uğurladık” diye konuştu.

“Türk milleti demokrasinin ve cumhuriyetin bekçisidir

Türk milletinin genlerinde vatan aşkının olduğunu belirten Palandöken, “Bu millet her zaman vatan uğruna korkusuzca bir duruş sergilemeyi bilir. Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi, o ruh her zor durumda ortaya çıkar. Demokrasi ve cumhuriyet için bunca zorlukları aşan bu millet, özgürlüğü için gerekirse gözünü kırpmadan can verir. Ülkemize bu tür saldırıları yapanlar iyi bilsinler ki Türk milleti her zaman demokrasinin ve cumhuriyetin bekçisidir” şeklinde konuştu.