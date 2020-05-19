TESK Başkanı Palandöken: "Hurma, kuru üzüm, kuru kayısı satışları çok büyük oranda düştü"

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ramazan'ın olmazsa olmazı hurma, kuru üzüm, kuru kayısı, gün kurusu ve vişne kurusu satışları çok büyük oranda düştü. Aynı düşüş bayram tezgahlarının açıldığı çikolata ve şekerleme satışlarında da yaşanıyor” dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ramazan ayında bazı ürünlerin satışlarına ilişkin bir değerlendirme yaptı. Ramazan ayı bereketine korona virüsün bu yıl engel olduğunu ve Ramazan sofralarının olmazsa olmazı hurma, kuru üzüm ve kompostoluk kuru kayısı gibi ürünlerin satışlarında düşüş olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ramazan ayı her zamankinden farklı geçiyor. Korona virüsü maalesef birçok adetimizi yerine getiremememize neden oldu. Ramazan'ın olmazsa olmazı hurma, kuru üzüm, kuru kayısı, gün kurusu ve vişne kurusu satışları çok büyük oranda düştü. Aynı düşüş bayram tezgahlarının açıldığı çikolata ve şekerleme satışlarında da yaşanıyor. Hurma, incir, kuru kayısı, bayram şekeri, çikolata ve bayramlık giysi satışlarından bu yıl beklediğimiz eski cirolar maalesef olmayacak” dedi.

Bu yıl iftar sofralarının misafir olmadığı için eskisi gibi çok çeşitli ve zenginlikten yoksun kurulduğunu ve önümüzdeki günlerde kutlanacak Ramazan Bayramı'nın da sadece aile içerisinde kutlanacağı için bayram alışverişlerinin oldukça sönük olduğunu aktaran Palandöken, “İftar ve sahurda sofralarımızın olmazsa olmazı pastırma, hurma, gün kurusu ve bol miktarda komposto yaptığımız diğer kuru meyveler bu yıl sofralardaki yerlerini alamadılar. Önümüzdeki günlerde kutlayacağımız Ramazan Bayramı için şimdiden bayram tezgahları kuruldu. Ancak iftar ve sahur sofralarına olmayan alışveriş ilgisi bayrama yansımaya başladı. Çünkü kurulan bayramlık alışveriş tezgahlarında geçmiş yıllarda yaşanan ilgi bu yıl yaşanmıyor. Bayramda sokağa çıkma yasağı uygulanacağı için çocuklar torbalarını alıp çikolata ve şeker toplayamayacak. Hiç kimse kimseye gidip gelemeyecek. Bu da çikolata, şekerleme ve tatlı satışlarında beklenenin üzerinde bir düşüş olduğu için bu yıl beklenen cirolar elde edilemeyecek” ifadelerini kullandı.