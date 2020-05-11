TESK Başkanı Palandöken: “Kamuya olan borçlar yeniden yapılandırılmalı”

Ancak, iş yerinin kapalı olduğu bu dönemin ekonomik etkileri nedeniyle esnaf vergi ve prim borçlarını ödeyemez hale geldi. Esnafımız normalleşme döneminde vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılmasını bekliyor” dedi.

500 binden fazla esnafın iş yerini 2 aydan fazla kapatmak zorunda kaldığını hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Normalleşmeye adım adım başladığımız bu dönemde iş yeri 2 ay kapalı kalan esnafın hasarı dışarıdan göründüğünden çok daha fazla oldu. Ödenemeyen çek ve senetler, elektrik, su, doğalgaz faturaları ve kira borçları esnafın üzerinde büyük bir yük olarak ödenmeyi bekliyor. Haziran ayından itibaren vergi ve SGK primleri ödenmeye yeniden başlanacak. Ayrıca Ekim ayında hem Ekim ayının hem de ertelenen dönemin vergi ve primleri ödenmeye başlanacak. Esnafın bu borçları ödeyecek gücü kalmadı. Bu nedenle kamuya olan tüm borçlar 2021 yılından itibaren ödenmeye başlanacak şekilde yeniden yapılandırılmalı” dedi.

“Her zamankinden daha fazla yapılandırmaya ihtiyaç var”

Esnafın ödeyemediği vergi ve primlerin devlet için de büyük bir sorun olduğunu belirten Palandöken, “Bu zorlu dönemi atlatabilmek için devletimizin her zamankinden daha fazla gelire ihtiyacı var. Ödenemeyen vergi ve primler devlete de bu dönemde büyük bir yük olacak. Unutmayalım ki daha önceki borç yapılandırmalarından devletin kasasına 70 milyar TL para girdi. Dolayısıyla hem devletin gelir elde etmesi hem de esnafın borçlarından kurtulabilmesi için her zamankinden daha fazla yapılandırmaya ihtiyaç var. Yurt dışında elde edilen gelirlerin yurt içine getirilmesi için varlık barışı, vergi barışı, imar barışı ve birikmiş borçların yapılandırılması gibi düzenlemeler en kısa zamanda hayata geçirilmeli” şeklinde konuştu.