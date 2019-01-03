TESK Başkanı Palandöken: "KDV indirimleri tüm ticari araçları kapsamalı"

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafımız fiyat artışlarından dolayı vergi indirimlerinden faydalanamadı ve ticari araçlarını yenileyemedi. Şu anda döviz kurlarının düşüş eğilimine geçtiği dönemde ticari araçlardaki KDV indirimleri, taksileri de kapsayacak şekilde Haziran sonuna kadar uzatılmalı” diye belirtti.

Vergi indirimlerinin uzatılmasının sevindirici ancak yeterli olmadığını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “ÖTV ve KDV indirimlerinin yeni yılda 3 ay süre ile uzatılması sevindirici ancak ticari araçların yenilenmesi için yeterli değil. Çünkü döviz kurundaki dalgalanmalardan dolayı ticari araç fiyatlarına gelen zamlar vergi indirimlerini geride bıraktı. Esnafımız fiyat artışlarından dolayı vergi indirimlerinden faydalanamadı ve ticari araçlarını yenileyemedi. Şu anda döviz kurlarının düşüş eğilimine geçtiği dönemde ticari araçlardaki KDV indirimleri, taksileri de kapsayacak şekilde Haziran sonuna kadar uzatılmalı” diye belirtti.

Özellikle ticari araçlardaki fiyat artışlarının vergi indirimlerini geride bıraktığının altını çizen Palandöken, “Satışların artması ve piyasanın canlanması için 2019'a kadar motorlu araçlarda ÖTV oranları 15 puan düşürülmüş, ticari araçlardaki yüzde 18 KDV oranı ise yüzde 1'e çekilmişti. TESK olarak talebimiz doğrultusunda ÖTV ve KDV oranları 3 ay süre ile 31 Mart 2019'a kadar uzatıldı. Vergi indirimlerinin uzatılması herkes adına sevindirici ancak yeterli değil. Çünkü döviz kurlarına bağlı olarak özellikle ticari araçların fiyatları son aylarda cep yakmaya başladı. Başta esnafımız olmak üzere aracını yenilemek isteyen çok sayıda kişi yüksek fiyatlar nedeniyle vergi indirimlerinden yararlanamadı. Öte yandan ticari araçların ÖTV'siz yenilenmesine ilişkin Kanunun süresi Haziran 2019'da doluyor. KDV indirimi de 2019 Haziran ayına kadar devam etmeli' ifadelerinde bulundu.

"Ticari araç fiyatlarında da aşağı yönlü bir eğilim olacak"

KDV indirimi Haziran'a kadar uzatılırsa esnafın da bu indirimlerden yeterince faydalanabileceğini belirten Palandöken, “Böylelikle ticari araç fiyatlarında da aşağı yönlü bir eğilim olacaktır. Öte yandan ticari için daha önce yüzde 1'e indirilen KDV oranı, tarımsal amaçlı kullanılan bazı araçları da kapsayacak şekilde genişletildi. Ancak taksi olarak kullanılan otomobiller de ticari araç olmasına rağmen bu araçlar KDV indiriminin kapsamına alınmadı. Oysa ÖTV indiriminden yararlanamayan çok sayıda taksici esnafı, hiç değilse KDV indiriminden yararlanmak için büyük bir beklenti içine girmişti. KDV indiriminin otomobilleri kapsamaması, taksici esnafı için büyük bir hayal kırıklığı oldu. 2019'da taksicilerin araçlarını yenileyip rekabet edebilmeleri açısından KDV indiriminden yararlanmaları büyük önem arz ediyor. Ticari araçlar için yapılan KDV indirimleri taksicileri de kapsayacak şekilde genişletilmeli” çağrısında bulundu.