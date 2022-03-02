TESK Başkanı Palandöken: “KOSGEB'in girişimcilik destekleri artmak yerine azalıyor”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, mart ayının ilk haftasını kapsayan Girişimcilik Haftası'na dair açıklamalarda bulundu. Palandöken, ülkelerin gelişiminin temelinde girişimciliğin yattığını aktararak, “Refah seviyesini yükseltmek, dışa bağımlılığı azaltmak, üretimi artırmak için yeni fikirler sunmak, ülke ekonomisi ve girişimci için anahtardır. KOSGEB desteklerinde girişimcilik destek programına verilen tutarın ve program sonucu açılan işletme sayısının her geçen yıl artması gerekirken azalması üzücü bir durum. Maddi manevi imkanların ve desteklerin artırıldığı bir ortamda ülkemiz ve dünyamız için yeni fikirler geliştirecek tüm girişimcilerin Girişimciler Haftası'nı kutluyorum” dedi.

Girişimcilere verilen desteğin hiçbir zaman boşa gitmeyeceğini vurgulayan Palandöken, “Girişimcilik çeşitliliği arttırır. Birden fazla rakip ortamı oluşturur. Rakip ortamı olan piyasada kalite de beraberinde gelir. Birçok esnaf ve sanatkar meslek kolu girişimci niteliğinde atılan adımlarla kurulmuş ve bugünlere kadar gelmiştir. Bununla birlikte girişimcilik, yeni istihdam alanları oluşmasına imkân sağlarken refah seviyesini de artırır. Her gün birçok şeyin değiştiği dünyada gelişmek, yeni ihtiyaçlara cevap vermek de kaçınılmazdır. Bu nedenle girişimciler hedefe varmayı bilmeli, kolay pes etmeyi hayatlarından çıkartmalılar. Girişimcilik açısından ülkemiz nüfusunun yüzde 40'ının 30 yaşın altında olması, yeni fikirlerin ortaya çıkması için bizi şanslı kılıyor” ifadelerini kullandı.

“KOSGEB Faaliyet Raporlarından Girişimcilik Destek Programı'nda yıllar itibarıyla verilen destek tutarı da, bu destek ile işletme açanların sayısı da azalmış”

Girişimcilik desteklerinin artması gerektiğine ve özellikle genç potansiyellerine daha çok fırsat verilmesinin ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Palandöken, “Girişimcilere hem devlet hem de özel teşvik destekleri olduğu için net toplam bir veri sağlanamasa da basın birimimizin KOSGEB Faaliyet Raporlarından Girişimcilik Destek Programı ile ilgili derlediği verilere göre maalesef yıllar itibarıyla verilen destek tutarı da bu destek ile işletme açanların sayısı da azalmış. Halbuki geçtiğimiz yılın ilk üç çeyreğinde 206 girişime yapılan 1,4 milyon dolarlık yatırım, ülkemizi Avrupa ülkeleri arasında girişimcilere en fazla yatırım yapan ilk 10 ülke arasına soktu. Yani girişimcilerimizde ışık var, potansiyel var. Bu başarıyı daha da artırmak için KOSGEB desteklerinin hibe tutarları da artırılmalı. Örneğin 2 bin lira olan kuruluş desteğinin 5 bin liraya çıkarılması günümüz şartlarında yeterli gelmiyor. İşletme giderleri, yatırım destekleri vb. kalemlerdeki geleneksel girişimcilik hibe tutarı 65 bin lira, ileri girişimcilikte ise 375 bin Türk lirası olan hibe tutarları tekrar güncellenerek artırılmalı” diye konuştu.