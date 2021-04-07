TESK Başkanı Palandöken: “Nakdi yardımlar bir an önce hayata geçirilmeli”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yiyecek içecek sektöründeki esnafın yanında çalışanlara yapılacak 2 aylık desteğin olumlu olduğunu belirterek, “Yiyecek içecek hizmeti sektöründeki esnafımızın 2 aylık süreçte ücretsiz izne çıkarılan çalışanlarına nisan ve mayıs aylarında ödenecek bin 500 TL nakdi yardım ve sigorta primlerinin devlet tarafından ödenmesi çok olumlu. Yardımlar bir an önce hayata geçirilmeli ve hesaplara yatırılmalı. Bununla birlikte bu sektör dışında olup aynı zorluklardan geçen esnafımıza da destek verilmeli” ifadelerini kullandı.

Palandöken, yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinde çalışanların nisan, mayıs aylarına ilişkin sosyal güvenlik primlerinin İşsizlik Fonu'ndan karşılanması ve yine bu sektörde çalışıp çalışıp nisan ve mayıs aylarında ücretsiz izne ayrılanlara günlük 50 lira ödeme yapılmasını içeren kanun teklifinin en kısa sürede hayata geçmesini ve ödemelerin bir an önce başlamasını dilediklerini belirtti. Palandöken, “Bu destekler esnafımızı ve yanında çalışanlarını bir nebze de olsa rahatlatıyor. Esnafımız tedbirlere uymak istiyor fakat para kazanamamak, çalışanın maaşını ödeyememek virüsten daha çok korkutuyor. Bu yüzden destekler zaman kaybetmeden yatırılmalı ve artarak devam etmeli. Bununla belirtilen sektör dışında kalan sektörlerde örneğin kahveci, servisçi, kantinci gibi birçok esnafımız var. Aynı sorunları yaşıyorlar, aynı zor günlerden geçiyorlar, kazançları hiç olmuyor. Bu sektörlerdeki esnafımız için de ayrı bir destek ödemesi milyonlarca esnafımızı sevindirecektir” açıklamasında bulundu.