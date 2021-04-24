TESK Başkanı Palandöken, okul servislerindeki 12 yaş sınırının pandemide kaldırılmasını istedi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, okul servis araçlarının 1,5 yıldır kontak açmadığını belirterek, pandemi döneminde yaşı geçen araçların '12 yaş sınırından' muaf tutulması için çağrı yaptı.

Okul servis aracı olarak kullanılan taşıtların pandemi nedeniyle 1,5 yıldır çalışmadığını ve yaş sınırı gelen araçların olduğunu hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Okul servis araçları pandemi nedeniyle 1,5 yıldır kontak açamadı ve bu esnada araç yaşı geçen, geçmek üzere olan veya 12 yıla yaklaşan araçlar var. Bunun için 12 yaş sınırının Covid-19 nedeniyle aranmaması esnafımızı rahatlatacaktır. Tüm servis araçları için yaş sınırı kuralının Covid-19 salgını bitene kadar dondurulmalı ve 1,5 yıldır çalışmayan servisçi esnafı yeni bir yükün altına sokulmamalı” ifadelerine yer verdi.

Pandemi koşullarında servis araçlarının hiç kazanç sağlayamadan 1 yılı devirdiklerini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Pandemi döneminde en çok olumsuz etkilenen kesimlerden birisi de servis camiası oldu. Bir yılı hiç kazançsız ve kontak açmadan deviren bu esnaf kesimimiz için yeni araç almak, araç yenilemek neredeyse imkansız. Bu nedenle, 2019-2020 yıllarında 12 yaş sınırında olan okul servis araçları için yaş aranmama şartı getirilmişti ve bu süre 1 Temmuz 2021 tarihinde sona eriyor. Her yıl bakımı yaptırılan, normal şartlarda değişmesi için neredeyse hiçbir sebep olmazken pandemi döneminde tamamen otoparklarda duran araçların yaşının geçmesi mantıklı değil. Bu esnaf kesimimizin aracını yenileyecek gücü yok. Kısa süre içerisinde servisçi esnafımızın bu talebi karşılanmalı ve her yıl değil pandemi sonuna kadar aranan 12 yaş şartı kaldırılmalı” açıklamasında bulundu.