TESK Başkanı Palandöken: “Okullar kadar okul çevresi de güvenli olmalı”

Korona virüs salgınından korunmak için okul çevrelerinde öğrencilerin sağlığını tehdit eden seyyar satıcılara kesinlikle göz açtırılmamalı” dedi.

Pandemi döneminde öğrencilerin sağlıklı bir şekilde eğitim öğretime devam edebilmeleri için yalnızca okullarda değil okul çevrelerinde de sıkı önlemler alınması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “21 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlaması için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve yetkililer gerekli tüm tedbirleri hayata geçiriyorlar. Ülke genelinde 20 milyona yakın öğrenci ve 1 milyondan fazla öğretmenin sağlığı için okullarda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulma noktasında taviz verilmeyeceğinden şüphemiz yok. Ancak pandemi döneminde sınıflar, koridorlar, tuvaletler, kantinler ve okul bahçeleri kadar okul çevrelerinin de güvenli olması çok önemli. Çocuklarımızı okullarda tüm tehlikelerden uzak tutarken okulların hemen yanı başındaki alanlar için de tedbirler alınmalı. Özellikle okul çevrelerindeki seyyar satıcılara ve zararlı madde satıcılarına karşı çok dikkatli olunmalı. Öğrencilerin sağlığını tehlikeye atan bu satıcılara göz açtırılmamalı” diye konuştu.

“Geleceğimizin teminatı çocukları korumak hepimizin görevi”

Çocukların da çevreye karşı bilinçlendirilmesinin onları tehlikelerden korumanın en önemli adımı olduğuna işaret eden Palandöken, “Çocukları tehlikelerden korumanın ilk yolu, okula başladıktan itibaren her zaman onları bilinçli yetiştirmektir. Bu görev de en çok okul çevreleri için ailelere, okul içerisinde ise öğretmenlere düşüyor. Bunun için aileler baskı kurmadan çocuklara okul çevrelerinde tanımadıkları insanlardan herhangi bir alışveriş yapmamaları gerektiğini iyi anlatmalı. Uyuşturucu, alkol, sigara gibi küçük yaşta uzak durulması gereken şeyler hakkında çocuklar bilinçlendirilmeli. Çocuklarımız geleceğimizdir. Onları korumak toplumun her kesiminin görevidir” şeklinde konuştu.