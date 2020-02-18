TESK Başkanı Palandöken: “Sağlıkta yaşanan sorunlar çözümlenmeli”

Esnafımızın ve ailesinin mağdur olmaması için sağlık hizmetlerinden eksiksiz faydalanmanın önü açılmalı” dedi.

Prim borcu olan esnafın sağlık hizmetini yeteri kadar alamadığını ve muayene sonrasında doktor tarafından yazılan ilaçların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmadığına değinen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Prim borcu olan esnaf ve sanatkarlarımız SGK tarafından yapılan son düzenleme ile süresi bir yıl daha uzatılan ücretsiz muayene hizmeti alabiliyor. Ancak tedavi sürecindeki ilaçları diğer sigortalılar gibi ücretsiz alamıyor. Kıt kanaat geçinen esnafımız eşi ve çocuklarının ilaç parasına yetişemiyor. Zaten sigorta primini ödemeyenlerin özel hastaneye gidecek ya da pahalı ilaçları alacak durumu yok. Prim borcu olan esnaf ve sanatkarlarımız ile ailelerinin ilaç alabilmesi ve tüm sağlık hizmetlerinden eksiksiz faydalanabilmesi için gerekli düzenleme zaman kaybedilmeden yapılmalı” diye konuştu.