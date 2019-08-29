TESK Başkanı Palandöken: “Şanlı zaferimizin 97'nci yıl dönümü kutlu olsun”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “97 yıl önce bugün Dumlupınar'da zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz, yurdu düşman işgalinden kurtardığımız, şanlı tarihimizin en büyük zaferlerinden birisi. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorum” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde önemli bir yeri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “97 yıl önce bugün Dumlupınar'da zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz, yurdu düşman işgalinden kurtardığımız, şanlı tarihimizin en büyük zaferlerinden birisi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kumandanlığında bu zaferde canını vermiş, kanını akıtmış, yaralanmış, askerlerimize bir damla bile su taşımış, cepheye bir mermi dahi taşımış, emeği geçmiş herkese şükran ve minnet duyuyoruz. Aziz vatanımızın bu topraklarında bugün hür yaşıyorsak, hepsi atalarımızın, dedelerimizin, ninelerimizin sayesindedir. Borcu asla ödenmeyecek fedakarlık ve zorluklarla bu zaferi kazanan, bayrağımız ve vatanımız için canlarını feda eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi şükranla anıyor, esnaf ve sanatkâr camiası adına 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorum” ifadelerini kullandı.